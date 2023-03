Incontro sul futuro dei giovani "Le opportunità per i ragazzi in una città che invecchia"

Ferrara Bene Comune, organizza domani alle 20.45 nella Sala della Musica di Ferrara in via Boccaleone un incontro pubblico dal titolo ’Essere giovani in una città che invecchia’. Nell’introduzione condotta da Guglielmo Bernabei, presidente Associazione Ferrara Bene Comune, sarà presentata, grazie al contributo del gruppo di lavoro ’Ferrara Bene Comune sul mondo giovanile’, la ricerca ’Tra Presente e futuro. Essere adolescenti in Emilia Romagna nel 2022’. Seguiranno gli interventi di Francesca Maci - Docente di servizio sociale presso l’Università Milano Bicocca e SUPSI di Lugano; e di Micol Guerrini - Assessore alle politiche giovanili del Comune di Ferrara.