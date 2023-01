Incontro sulla lotta alla droga

Un forte stimolo di riflessione sul senso della vita per gli studenti del "Rita Levi Montalcini", sede di Argenta, è il significato della giornata di riflessione sulle droghe dei giorni scorsi. Un approfondimento cominciato con Leonardo Fiorentini, autore del libro "L’onda verde", oltre che presidente del consiglio comunale di Argenta, che ha analizzato i dati sui cambiamenti portati dalla legalizzazione della cannabis nei diversi Stati, dal controllo di qualità delle sostanze vendute alla diminuzione della criminalità legata alla vendita illegale. Emozionante soprattutto l’incontro con Michael Moratti, che ha racconta il suo vissuto drammatico che lo ha portato a far uso di droghe, diventare tossicodipendente, e il suo percorso che lo ha condotto a riprendere in mano la propria vita.