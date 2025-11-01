Incontro sulla sicurezza, gli esperti: "I droni sono strumenti utili"

Nati inizialmente con finalità ludiche, i droni si sono nel tempo sviluppati, trasformandosi anche in valido strumento a disposizione delle forze dell’ordine e di sicurezza. Per conoscere meglio questi straordinari apparecchi e le normative vigenti sul loro impiego, venerdì 31 ottobre si è tenuta l’iniziativa “Sulle ali della sicurezza” organizzata dalla Polizia locale dell’Unione Terre e Fiumi e che ha visto la partecipazione di rappresentanti delle forze dell’ordine, di soccorso, dei Vigili del fuoco, di Protezione civile, nonché appassionati che hanno approfondito potenzialità e modalità di utilizzo di questi aeromobili a pilotaggio remoto, che possono diventare fondamentali in casi di emergenza, quali possono essere la ricerca e il soccorso di persone disperse in aree difficili da raggiungere, interventi durante incendi o in zone colpite da disastri naturali, il monitoraggio del traffico la gestione di scenari complessi, il trasporto di medicinali. Questo grazie agli interventi di esperti che si sono alternati al tavolo dei relatori. I lavori si sono aperti con la parte teorica, ospitata al Teatro comunale “De Micheli” e introdotta da Giulio Sinchetto, comandante della Polizia locale Terre e Fiumi. A portare il saluto dell’Amministrazione comunale è stato il sindaco Fabrizio Pagnoni, anche nella veste di presidente dell’Unione dei Comuni “Terre e Fiumi”, che ha sottolineato l’importanza di questi momenti di formazione "per fare capire meglio tutto ciò che sta dietro al grande mondo dei droni che, oggi, hanno svariati utilizzi: da quello ludico, a quello della sicurezza, a quello militare e molto altro ancora". La mattinata è entrata poi nel vivo con le relazioni di Andrea Pinotti, il più seguito e famoso youtuber italiano nel settore dei droni, istruttore, pilota UAS, divulgatore tecnico.