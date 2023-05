Incontro sull’acqua con gli esperti Cadf

Domani alle 15, nella sala audiovisivi della Manifattura dei Marinati a Comacchio, è in programma un seminario tenuto dagli esperti di Cadf sul tema ‘Acqua e Sostenibilità’. L’incontro, aperto a tutti i cittadini, si inserisce nell’ambito del progetto della Aps Stazione sociale di Comacchio, finanziato dal bando regionale Giovani per il Territorio: la cultura che cura. Obiettivo del progetto è valorizzare in modo innovativo e partecipato i beni culturali e naturali del territorio. Nessun elemento più dell’acqua disegna e governa gli equilibri nel territorio comacchiese, come in tutto quello del Delta del Po.