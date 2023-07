Incontro tra amministratori e cittadini di Pontelagoscuro, sicurezza stradale in primo piano

Un incontro ‘valutativo’ per una pista ciclabile, pedonale e sistemazione del piano stradale. Si tratta di quanto ottenuto e richiesto da alcuni cittadini della comunità di Pontelagoscuro, che abitano lungo la via Vallelunga. A seguito una richiesta formale di Sergio Guiducci, quale portavoce del quartiere, inviata al consigliere comunale Federico Soffritti, il quale si è fatto da interlocutore per un incontro pubblico con l’assessore ai lavori pubblici, Andrea Maggi e l’assessore all’ambiente Alessandro Balboni, è arrivata la risposta. L’incontro è previsto per domani alle 18 nell’area esterna di via Vallelunga al civico 94B. Un momento di confronto e ascolto tra gli amministratori comunali e i residenti del quartiere di Pontelagoscuro. Una prima richiesta è stata fatta l’8 marzo di quest’anno per porre all’attenzione in maniera costruttiva alcune situazioni, da valutare sui lati destro e sinistro di via Vallelunga, tra queste la sistemazione del manto stradale e anche la realizzazione di una pista ciclabile e pedonale. Nello specifico, i cittadini sottolineano sia necessaria dal numero civico 64 all’86, un tratto stradale dove ci sono varie situazioni di pericolo per chi transita con la bicicletta o a piedi. Lo spirito dell’incontro è costruttivo, come ribadisce il portavoce dei cittadini di via Vallelunga Pontelagoscuro, Sergio Guiducci: "L’intento è di avere un dialogo e confronto propositivo, oltre che cordiale con gli amministratori per spiegare la situazione di questa strada, dove chi la percorre a piedi incontra alcune criticità a scapito della sicurezza".

Mario Tosatti