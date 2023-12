InCorde, oggi il concerto natalizio

Oggi alle 17 nella sala del Ridotto del Teatro Comunale di Ferrara si terrà il concerto natalizio del festival InCorde, organizzato dal dipartimento di strumenti a corde del Conservatorio di Ferrara e in particolare da Stefano Cardi, docente di chitarra classica presso l’istituto. Giunto alla sedicesima edizione, la manifestazione quest’anno apre il mese più atteso, con un repertorio ispirato al Natale e ricco di musiche provenienti dalle tradizioni popolari di tante parti del mondo. Ancora una volta la chitarra è protagonista di un percorso alla scoperta dei mille riflessi del tema sacro sulla musica di ogni tempo, dal repertorio colto a quello popolare fino ad arrivare a quello pop. Vasto è il repertorio strumentale che attinge alle musiche vocali spesso di matrice popolare, trasponendone le melodie ed evocandone i testi e i contenuti. Giovani musicisti e noti professionisti realizzeranno questo percorso magico, dai Villancicos del XVI e XVII secolo allo spiritual, dalla singolare esecuzione di un canto natalizio venezuelano per flauto e chitarra, passando attraverso brani ottocenteschi contemporanei. Brani popolari come Happy Xmas (War Is Over) di John Lennon, alcuni spirituals e il popolare canto natalizio Los peces en el rio per voci bianche e strumenti verranno liberamente accostati a un classico del repertorio colto quale il Concerto op.8 n.6 composto per la notte di Natale da Arcangelo Corelli e al famosissimo Quando nascette ninno, versione originale in napoletano di Tu scendi dalle stelle nato dalla profonda e spontanea vena melodica di Alfonso Maria de’ Liguori nel 1754. Infine Stille Nacht, nella versione originale per voci e chitarra, concluderà il concerto. Protagonista del concerto è il Conservatorio di Ferrara con il coro gospel curato da Roberto Manuzzi e Marta Raviglia e diretto da Cecilia Ottaviani, studentessa del Dipartimento di Nuove tecnologie e musica jazz, il coro di voci bianche diretto da Manolo Da Rold, l’orchestra giovanile diretta da Alfredo Trebbi e Achille Galassi e l’ensemble composto da Maria Vittoria Baduino flauto; Mattia Castaldini clarinetto; Matteo Quarti e Varvara Zubchynska percussioni; Federico De Salvador, Arianna Galeazzi, Samuele Maciga, Martin Maioli, Giulia Sartor, Elisa Porta, Luca Zavarise chitarra. Il concerto si svolge al Ridotto del Comunale di Ferrara ed è a ingresso libero.