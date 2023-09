’Incrocio’, in piazza i ristoranti uniti per Copparo

Debutta ’Incrocio’, la manifestazione che porterà in piazza i ristoranti di Copparo. Undici giornate all’insegna della ristorazione locale quelle che animeranno la piazza, dove saranno protagonisti i ristoranti locali, che usciranno dai loro spazi per portare nel cuore cittadino le specialità della casa. Una formula innovativa che approda a Copparo dal 7 al 17 settembre, organizzata dal Rione Crusar con il patrocinio del Comune.

"Una novità nata dalla volontà di crescere e di cercare di dare qualcosa in più al paese – spiega James Finessi, ideatore e presidente del Rione –. Puntiamo sulla valorizzazione dei ristoranti del territorio che per undici sere consecutive proporranno le loro specialità e le loro atmosfere. Il tutto accompagnato da una ricca animazione, capace di unire divertimento e solidarietà, attraverso eventi di musica, sport, moda e spettacolo".

Portano la loro cucina nell’area verde di piazza della Libertà ’Il Veronesi’, ’Scaramouche’, ’Tavernacolo’ e ’Pizzeria Boschetto’, oltre allo stand del ’Crusar’: ognuno ha predisposto uno speciale menù per l’occasione.

Tante le iniziative in programma: giovedì 7, alle 21, è in agenda lo spettacolo con la musica dal vivo di Andrea Poltronieri; venerdì 8, sempre alle 21, si balla con Nuovanta party 90+2000 live, mentre sabato 9 alle 18 parte la Run4Fun (in foto), la corsa più colorata dell’estate; dalle 18.30 sul palco centrale si alternano i sei dj del contest dedicato. Domenica 10 alle 21 è infine previsto il concerto del Sunset Trio.

Tanti gli eventi anche la settimana successiva: fra questi, lunedì 11 alle 21 l’esibizione della scuola di pugilato Costantino Box, mentre venerdì 15 sarà la volta della danza sportiva di Easy Dance. L’ingresso è libero.