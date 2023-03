Incrocio pericoloso, arriva il semaforo

Sabato sera alle 23, l’ennesimo incidente tra via Nuova e via Canne ha riportato alla luce la pericolosità di quel punto per il quale l’amministrazione comunale aveva annunciato di intervenire, di concerto con la provincia, per l’istallazione di un semaforo che dunque possa regolare l’immissione in sicurezza. Punto per il quale vi è mancanza di visibilità. "Confermo i tempi che ci si era dati – ha detto ieri l’assessore ai lavori pubblici Rossano Bozzoli – si parla di una istallazione tra giugno e settembre". E spiega l’iter. "Via Nuova è di competenza provinciale e dunque abbiamo dovuto creare una convenzione tra i due enti – prosegue l’assessore –. La Provincia l’ha portata in consiglio provinciale circa 10 giorni fa e anche noi la porteremo nel prossimo consiglio comunale dopo quello di mercoledì. Dev’essere approvata da entrambi gli enti. Tecnicamente stiamo procedendo con le tempistiche che servono per fare queste operazioni. Abbiamo fatto in modo che ci fossero anche l’accordo e le risorse e la cosa sta procedendo a livello tecnico". E risponde alle perplessità sollevate da alcuni cittadini riguardo al semaforo spento di notte che non aiuterebbe ad evitare gli incidenti come quello accaduto. "Dopo un certo orario il semaforo, come tutti, non sarà più funzionante ma rimarranno i lampeggianti che lo precedono".