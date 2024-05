Incrocio pericoloso, in arrivo i guardrail

Manutenzioni stradali in vista per il comprensorio comunale di Bondeno: in programma vi sono infatti il ripensamento dell’incrocio tra via San Giovanni e la strada provinciale 19 verso Ospitale e la posa di nuovi guardrail sul territorio. In tutto, le opere ammontano a un totale di 260 mila euro, finanziati per la gran parte (250 mila) tramite l’assunzione di un mutuo e per i rimanenti 10 mila euro mediante concessioni edilizie. In questi giorni è in corso la gara d’appalto, che si terrà tramite procedura negoziata con il criterio del minor prezzo attraverso l’individuazione di cinque operatori economici. Entrando nel dettaglio dei lavori, ciò che comporterà le maggiori novità in termini di viabilità è proprio il ripensamento dell’incrocio fra via San Giovanni e la strada che porta a Ospitale (indicativamente, l’incrocio in località Ponte Motte, di fronte alla ex edicola). Attualmente, l’incrocio fra le due arterie viabili è caratterizzato da due differenti entrate e altrettante uscite, separate fra loro da un’isola spartitraffico centrale. Con il ripensamento della viabilità, invece, si andrà a uniformare questa anomalia.