Incrocio San Giovanni-Ospitale. Cantiere alle battute finali

Proseguono a pieno ritmo i lavori pubblici in corso sul territorio comunale matildeo. In particolare, nel capoluogo, sono giunti alle battute finali due cantieri riguardanti la mobilità urbana: in primis, ha definitivamente preso forma il nuovo incrocio tra il quartiere San Giovanni e la provinciale in direzione Ospitale. Dall’altra parte della città, nel quartiere Borgo Scala, sta terminando anche la realizzazione del percorso ciclopedonale di via per Zerbinate, che una volta concluso unirà senza soluzione di continuità le tre ciclabili di via Giotto (in direzione centro), di via Osti (in direzione stazione ferroviaria) e di via Malaguti (in direzione Belfiore). Per quanto riguarda il nuovo incrocio stradale tra San Giovanni e Ospitale, si tratta di un investimento da 50 mila euro orientato a semplificare l’immissione e l’uscita nelle rispettive vie: infatti, con la nuova viabilità già attiva, adesso sono state create un’unica entrata e un’unica uscita attraverso la realizzazione di quattro isole spartitraffico e con l’installazione di una nuova illuminazione. Pur essendo già in vigore la viabilità modificata, chiaramente evidenziata dalla segnaletica verticale, affinché i lavori siano terminati mancano ancora la posa del nuovo asfalto e la successiva realizzazione della segnaletica orizzontale, che arriveranno la prossima settimana. Nella zona di Borgo Scala, invece, una volta terminato, il nuovo percorso ciclopedonale servirà a mettere in totale sicurezza chi si sposta a piedi o in bicicletta.