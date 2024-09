’Incrocio street food’ sbarca in piazza: "I ristoranti locali fanno squadra"

Esordio in piazza, oggi, per "Incrocio Street Food", undici serate di buona cucina e animazione in piazza, organizzate da Pro Loco Copparo con il patrocinio del Comune. Protagonisti della manifestazione, che apre la 77° edizione del Settembre Copparese, sono i ristoranti locali, che escono dai loro spazi per portare nel cuore cittadino le specialità della casa fino al 15 settembre. Nell’area verde della riqualificata piazza della Libertà si potrà cenare da Scaramouche, Il Veronesi, Boschetto/Pescheria Moretti, Quelli del Napo, Centro Carni e Cantina Divina: ognuno ha predisposto uno speciale menù per l’occasione. Quella del debutto sarà una serata speciale: si partirà alle 19 con "Meticci in passerella", la sfilata di cani meticci a partecipazione gratuita con giuria di bambini, organizzata in collaborazione con il gruppo commercianti "Segui il filo giallo". A seguire, alle 21.30, lo spettacolo di "Poltro Sax" Andrea Poltronieri. Il programma prevede per domani alle 20.30, sempre sul palco centrale, la presentazione delle squadre della Asd Copparo, mentre alle 21.30 vi sarà il concerto di Alex Mari & the Lovers. Sabato alle 8.45 partirà "Uno sguardo sul Paesaggio", il bici-tour che offrirà l’opportunità di visitare la chiesa di Zenzalino e il monumentale parco annesso alla villa, mentre alle 21.30 sul palco centrale sarà il gruppo Chiaro di Luna Maneskin Tribute band ad intrattenere il pubblico. Ricca la giornata di domenica che propone alle 8.30 al Bar Jolly con il "Dalmo Trofy Motori", alle 11.30 nel vialetto delle Scuole Elementari il motoraduno Lady Biker e due concerti: alle 15.30 con la Z G Band Rock and Blues e alle 21.30 con True Life Crew. Lunedì alle 20.30 vi sarà la sfilata di acconciature "Hairstyle Future Show", e alle 21.30 sarà la volta della tribute band "Nient’altro che Max". Il 10 settembre alle 19 si prosegue con la sfilata "Mamma Captivity" e alle 21.30 la musica della Sunset Roses Guns’N’Roses Tribute band. L’11 settembre alle 21.30 si prosegue con la musica degli Area 80, e il 12 settembre alle 20.30 con "Sfil… andos", aperitivo e sfilata di moda il cui ricavato andrà in favore di Andos Ferrara. Il 13 settembre, alle 21.30, vi sarà il Nuovanta - Party 90’s 00‘s, e il 14 settembre dalle 19 il Dj Contest Copparo. Si chiuderà il 15 settembre con il ballo: dalle 20 in piazzale Amarcord si esibirà l’associazione In.Da.Co, mentre alle 21.30 sul palco centrale si esibirà la scuola di danza sportiva Easy dance.

Valerio Franzoni