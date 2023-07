Incubo in famiglia Giovane denuncia: "Molestata e filmata Mio zio mi offrì soldi"

di Federico Malavasi

Abusata e filmata da quello zio che avrebbe dovuto difenderla e accudirla. Quella che avrebbe dovuto rappresentare una via d’uscita da una situazione familiare complessa si sarebbe quindi trasformata nella porta d’ingresso di un nuovo incubo, che solo dopo un tormentato percorso la giovane protagonista è riuscita a denunciare. Il racconto della ragazza – oggi ventunenne anche se la vicenda è cominciata quando era ancora minorenne – è finito al centro di una denuncia che ha dato il via a un procedimento penale nei confronti del familiare, un uomo di 50 anni. Il caso è arrivato di recente a una svolta, con la fissazione dell’udienza preliminare, seguita alla conclusione delle indagini sulla delicata vicenda. Il caso approderà quindi in aula il 27 settembre. I fatti si sono verificati sul territorio ferrarese, ma la competenza per il caso ricade sul tribunale di Bologna. A valutare le contestazioni al centro del procedimento sarà infatti il giudice dell’udienza preliminare Sandro Pecorella del capoluogo di regione.

L’inchiesta. Per capire i contorni della vicenda bisogna fare un balzo indietro di qualche anno. Protagonista è una giovane, oggi maggiorenne. All’epoca in cui si sarebbero verificati i fatti, la ragazza era stata affidata al parente a causa di una situazione difficile sorta tra le mura dell’abitazione nella quale viveva con la famiglia ‘naturale’. Questa nuova sistemazione non le avrebbe però garantito la tutela e la protezione di cui aveva bisogno in quel periodo della sua vita. In quel contesto, la ragazza avrebbe infatti subito abusi da parte dello zio. Quest’ultimo, secondo quanto raccontato in seguito dalla presunta vittima, l’avrebbe anche filmata offrendole del denaro. Comportamenti che sarebbero iniziati quando la ragazza era minorenne e che sarebbero proseguiti anche dopo la maggiore età. Il tutto non è però emerso subito e il percorso per per portarlo alla luce si è rivelato piuttosto accidentato: quando la presunta vittima ha trovato il coraggio di denunciare non è stata subito creduta. La svolta è arrivata nel momento in cui ha trovato un carabiniere che ha dato credito alla sua ricostruzione, facendo partire una serie di indagini (coordinate dalla procura di Bologna). Un’attività attenta e certosina che avrebbe permesso anche di scoprire alcuni dei video di cui la ragazza aveva parlato in sede di denuncia.

Verso il processo. Gli inquirenti hanno cercato riscontri alle dichiarazioni della persona offesa, raccogliendo ogni elemento utile per ricostruire i dettagli della vicenda. Terminate le indagini, il caso si appresta ora a essere sottoposto al vaglio di un giudice, davanti al quale approderà dopo l’estate. In questo suo percorso, la ventunenne è assistita dall’avvocato Monica Pedriali. "Inizialmente non è stata creduta – ha spiegato il legale dopo aver appreso della fissazione dell’udienza preliminare –. La mia assistita ha subito pesanti ripercussioni psicologiche".