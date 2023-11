Incubo prostituzione. Schiavizzò una minore. Tredici anni di carcere ed espulsione dall’Italia

Maglietta cortissima, reggiseno e minigonna. E nell’armadietto della piccola camera di un appartamento in zona Gad la scorta di preservativi. Questo il ’corredo’ di lavoro che al suo arrivo in Italia Angela Osazuwa, nigeriana di 30 anni, le ha fatto trovare. Lei, la vittima dello sfruttamento, in quell’estate del 2017 aveva 15 anni e dopo tre mesi di inferno era arrivata in città dalla Nigeria in cerca di un lavoro, come le era stato promesso quando partì. Il lavoro consisteva nel prostituirsi e consegnare il ricavato ad Angela, ’per pagare il debito contratto in Nigeria per il viaggio della speranza’. Ieri la sua protettrice e carceriera di fatto, è stata condannata dalla Corte di Assise di Ferrara (presidente la giudice Piera Tassoni) a tredici anni di reclusione per riduzione e mantenimento in stato di schiavitù, tratta di persone e sfruttamento della prostituzione. Interdizione perpetua dai pubblici uffici ed espulsione al termine dell’espiazione della pena. Oltre a 200mila euro di risarcimento dei danni. Il pm della Dda di Bologna, Roberto Ceroni, aveva chiesto la condanna a undici anni.

La speranza. Tra il padre della minorenne e Angela, che prima di sbarcare in Italia, viveva nello stesso villaggio in Nigeria, l’accordo per far arrivare la ragazzina in Italia, per cercarsi un lavoro. Archiviato il rito juju per legare la famiglia della giovanissima al patto-debito, la minorenne parte per il viaggio della speranza che ben presto si trasformerà in un inferno: attraversare il deserto con decine e decine di persone, in alcuni tratti tra i cadaveri di migranti come lei che non ce l’avevano fatta. Gli stupri, sempre durante l’attraversamento del deserto: "Tre volte sono stata abusata – ha raccontato lei ad aprile scorso, durante la sua drammatica e lucidissima deposizione davanti alla Corte – quando la notte stai dormendo e loro ti scelgono, non puoi fare altro che seguirli, altrimenti il prossimo cadavere è il tuo". Il viaggio allucinante attraverso il mare e lo sbarco in Italia.

L’incubo. Non erano bastati quei tre mesi terribili di viaggio. Giunta nell’appartamento in zona Gad, a Ferrara, dove Angela l’ha ospitata , la quindicenne ha capito subito quale fosse il tanto agognato lavoro: prostituirsi. "Il reggiseno, la maglietta e la gonna andavano bene per una bambina di 5 anni – ha raccontato in aula – e i preservativi nell’armadio a mia disposizione parlavano chiaro. Ogni sera dalle 21 fino a quando c’erano clienti, mi accompagnavano nelle nelle strade della città a me riservate e dovevo prostituirmi. Una volta a casa consegnare i soldi ad Angela...ma io qualche volta tenevano alcune banconote per me. Le nascondevo nei pacchetti dei fazzolettini. Se non portavo a casa abbastanza soldi, lei si arrabbiava e qualche volta mi ha anche picchiata". Poi la scoperta della polizia di Ferrara che lei non aveva 18 anni come dichiarato, il grande coraggio di raccontare tutto, con dovizia di particolari, senza farsi sopraffare dalla paura e dalla vergogna e l’inchiesta della Dda bolognese, coordinata dal pm Roberto Ceroni, hanno fatto il resto: cucito ogni passaggio che ha portato alla pesante condanna di ieri. Perché se la storia della quindicenne è una delle tante, troppe che vediamo scorrere davanti ai nostri occhi da anni, poche sono quelle che raggiungono un’aula di tribunale e mettono a nudo il sistema. La Corte si è presa novanta giorni di tempo per depositare le motivazioni della condanna. Oggi la ragazzina, che ha 23 anni, si è rifatta una vita, ha un lavoro e parla perfettamente l’italiano.