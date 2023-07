Incubo spaccate, altri due negozi presi di mira

CENTO

Sono altre tre le attività che hanno avuto la spiacevole visita notturna di un ladro che nella notte tra sabato e domenica ha continuato a mettere a segno spaccate. Si presume infatti possa essere la stessa persona che ormai da fine maggio sta compiendo spaccate in centro storico, in quanto il modus operandi è uguale a tutti i precedenti casi. Stavolta a farne le spese sono stati il negozio Rosa Abbigliamento di via Alighieri, il lavasecco Stella Express di via Ugo Bassi e una delle sedi della Caritas, sempre nella stessa via.

"Sono stanca. E’ già la terza volta: due l’anno scorso e ora questa – dice sconsolata la titolare di Rosa Abbigliamento – mi ha spaccato il vetro. Non ho idea di come abbia fatto visto che mi avevano detto essere antiproiettile. Lo ha però retto e non è riuscito ad entrare. Tutto è accaduto sabato notte ma io me ne sono accorta domenica mattina quando ho raggiunto il negozio". Davanti alla porta guarda il danno, chiuso alla benemeglio e allarga le braccia. "Sono assicurata ma è un danno consistente– sospira – Per l’ennesima volta. Anche l’anno scorso, tra estate e dicembre, sono venuti due volte, una delle quali i carabinieri erano riusciti a fermare i malviventi con la refurtiva ma la giustizia non gli ha poi fatto nulla. E ora l’ennesimo ladro".

Spaccata tra l’altro ad un negozio che si affaccia su vie trafficate a qualsiasi ora. E’ sconsolata anche la titolare del Lavasecco Stella Express, in piena via Ugo Bassi, nel cuore della città. Allarga le braccia, dicendosi rassegnata che prima o poi sarebbe capitato anche a lei, visto il numero delle attività visitate dal ladro ultimamente. Anche qui, lo stesso modo di agire. All’1.30 alcuni vicini avrebbero sentito due botti ma è solo alle 2.15 che dei ragazzi amici del figlio, passando davanti al lavasecco si sono accorti e hanno avvertito la titolare che c’era la porta divelta, a terra all’interno del negozio. Colpito in due punti, il vetro antisfondamento ha ceduto e scardinato anche un piccolo montante. Una volta all’interno, il ladro ha potuto solo vedere la cassa vuota che la donna tiene volutamente aperta e andarsene via a mani vuote. Per la titolare, invece, il disagio del danno e il grande lavoro a disinfettare tutto, sottolineando che il suo è il negozio più illuminato della via, in quanto a spese sue, aveva incrementato l’illuminazione proprio per evitare queste ‘visite’. Davanti, aperta anche la porta di uno dei punti della Caritas che, essendo dentro a un’ex pizzeria, con ancora l’insegna, probabilmente ha tratto in inganno il malintenzionato. Altre tre attività dunque, che si aggiungono all’ormai lunga lista. Calcolando i casi noti, infatti, si parte a fine maggio con le spaccate a Ovs e Scarpe e Scarpe per poi arrivare attorno al 5 giugno con alcune notti che hanno visto altre 6 attività toccate tra Cento e Corporeno , il 15 giugno con ben 12 attività tutte in centro storico.

Laura Guerra