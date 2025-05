Incubo tra le mura di casa. Minaccia i genitori e viola i divieti. Giovane finisce in carcere

Minaccia i genitori, sfascia tutto e, nonostante l’allontanamento disposto d’urgenza dalla procura, si ripresenta come se nulla fosse a casa della famiglia. Un comportamento che è costato il carcere a un 29enne già noto alle cronache per alcuni episodi che hanno creato scalpore, come la scritta ‘Ebreo’ a bomboletta spray su un muro di via Borgo di Sotto e il danneggiamento della vetrina dello Spal store di via Mazzini. Negli ultimi tempi era stato oggetto di alcuni interventi da parte dei carabinieri proprio per i suoi atteggiamenti minacciosi nei confronti dei familiari conviventi.

La vicenda che ha portato all’ultimo arresto prende le mosse nella serata di lunedì. Una pattuglia della stazione di corso Giovecca è intervenuta in un’abitazione del centro a seguito della richiesta di aiuto giunta al 112 da parte di un uomo che, insieme alla moglie, era minacciato dal figlio convivente. Il giovane, in evidente stato di alterazione psicofisica, stava inveendo aggressivamente contro i genitori, minacciandoli e rompendo suppellettili e stoviglie.

I militari, che nei giorni precedenti avevano già effettuato altri interventi per comportamenti analoghi dello stesso soggetto, dopo essere entrati in casa sono stati a loro volta minacciati dal giovane il quale, dopo averli spintonati, è stato bloccato e immobilizzato. Vista la gravità della situazione, su disposizione del pubblico ministero di turno, i carabinieri hanno eseguito l’allontanamento d’urgenza dalla casa familiare del ragazzo. Quest’ultimo, eseguendo le indicazioni dei militari, ha quindi lasciato l’appartamento allontanandosi. Ma, a quanto pare, il provvedimento non è bastato. Nel pomeriggio di martedì, infatti, i carabinieri si sono recati a casa dei coniugi per controllare che andasse tutto bene. Il 29enne, come sospettavano i militari, era in casa. Una palese violazione della misura impostagli che gli è costata l’arresto.

È stato dunque fermato e messo ai domiciliari a casa di un parente. Ieri mattina, in tribunale, l’arresto è stato convalidato dal giudice e nei confronti del giovane è stata disposta la custodia cautelare in carcere. Al termine degli accertamenti del caso, il 29enne è stato infine accompagnato all’Arginone, dove rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria.

re. fe.