Incubo tra le mura di casa. Schiaffi, sputi e abusi sessuali. Condannato fidanzato violento

Sei anni di reclusione per avere trasformato in un inferno la vita della compagna. Le accuse di cui doveva rispondere un 58enne ferrarese erano pesantissime: si parla di maltrattamenti nei confronti della malcapitata (schiaffi, insulti, sputi e continue scenate di gelosia) e di reiterate violenze sessuali. Ieri pomeriggio, al termine del processo in rito abbreviato, il gup Danilo Russo lo ha condannato a sei anni di reclusione (una pena di poco inferiore a quella chiesta dal pubblico ministero Ciro Alberto Savino). Il difensore dell’imputato, l’avvocato Salvatore De Siena, ha sin da subito annunciato appello. "Noi contestiamo la sussistenza dei reati – ha affermato dopo aver ascoltato la lettura del dispositivo –. I rapporti sessuali erano consenzienti. Contestiamo anche i maltrattamenti: non c’era convivenza e la relazione è stata brevissima e discontinua. Si vuole passare il mio assistito come un mostro, ma così non è. Lui credeva in quella relazione. Non appena avremo letto le motivazioni impugneremo la sentenza".

I fatti finiti al centro del procedimento risalgono al periodo che va dall’agosto alla fine del 2023. In quei mesi, secondo le ricostruzioni degli inquirenti, il 58enne fa amicizia con una 50enne sua vicina di casa, da poco arrivata a Ferrara. Tra i due, dopo i primi giorni di frequentazione, inizia una relazione sentimentale che, in breve, si trasforma in un incubo. Ben presto, infatti, iniziano litigi per ragioni di gelosia, schiaffi, improvvisi scatti d’ira e numerose costrizioni a subire rapporti sessuali indesiderati. Le accuse mosse nei confronti dell’imputato parlano anche di sputi, raffiche di chiamate e videochiamate per controllarla anche mentre era al lavoro, messaggi telefonici dal contenuto inquietante e intimidatorio, insulti e, in certe occasioni, il divieto di farsi visitare dal ginecologo dopo rapporti intimi violenti. Per quanto riguarda gli abusi sessuali, gli inquirenti hanno elencato una serie di rapporti non consensuali che si sarebbero susseguiti tra l’ottobre e il dicembre del 2023.

Il tutto, si diceva, sarebbe durato per quattro mesi, fino a quando i segnali di aiuto della vittima (assistita dagli avvocati Riccardo Caniato e Filippo Maggi) non furono colti dai familiari e dai servizi sociali che la seguivano in quanto persona con invalidità. Da qui, la situazione è arrivata all’attenzione dei carabinieri che, coordinati dalla procura, si sono messi al lavoro per mettere un freno alle sofferenze della malcapitata. Le indagini dell’Arma avevano poi portato a un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari. L’inchiesta scaturita da quei fatti è sfociata nel processo in rito abbreviato che si è concluso ieri con la stangata del gup Russo.