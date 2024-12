Incubo tra le mura di casa. Maltratta compagna e figli. Convivente condannato

Quattro anni e mezzo di reclusione. È la pena inflitta ieri a un 75enne ferrarese, riconosciuto dal tribunale colpevole di maltrattamenti in famiglia ai danni della compagna 55enne e dei due figli minori. Oltre alla parte detentiva, i giudici hanno disposto un risarcimento immediato di 25mila euro. Una condanna che è andata oltre a quanto richiesto dal pubblico ministero Ciro Alberto Savino, il quale aveva sottolineato la sproporzione dei metodi correttivi dell’imputato. Il collegio (presieduto dal giudice Piera Tassoni) ha dunque ritenuto la condotta meritevole di una pena più importante al termine di una mattinata che aveva visto deporre in aula anche alcuni testimoni.

Sentito anche l’uomo che ha parlato di "esasperazione data dalla situazione economica in cui si trovava e dal sentirsi sminuito" nella sua figura. Quando gli è stato chiesto del momento di ira in cui ha minacciato la compagna con una bottiglia, ha risposto con parole che hanno lasciato sconcertati: "Se gliel’avessi data in testa avrei fatto bene". Nella precedente udienza era stata la donna a raccontare la paura, le minacce e gli sputi subiti da lei e dalla figlia, vittima anche di una cinghiata su un braccio. Aveva parlato del bambino sollevato dal divano per i capelli perché si spostasse o della faccia spinta nel piatto perché mangiasse. Tutti episodi dei quali l’imputato ha dato una propria versione nel corso dell’esame. Lo sputo? "Perché si era messa in mezzo tra lui e la figlia" ha spiegato. Ha poi accusato la convivente di "troppo lassismo nei confronti dei figli" e di "mancanza di rispetto nei confronti della sua figura di padre", riducendo il tutto a scatti d’ira momentanei e a un carattere determinato dall’educazione severa che lui stesso aveva ricevuto. Una serie di episodi che, al loro culmine, hanno spinto la donna a denunciare. Quando i carabinieri sono entrati in casa hanno sequestrato 39 armi da fuoco tra fucili e pistole regolarmente detenute.

Tornando all’udienza, l’incubo è stato rievocato anche da altri testimoni, che hanno raccontato di ciò che vedevano e sentivano. In aula hanno riferito dello "stato di paura in cui la donna e i due bambini vivevano da una decina di anni". Hanno parlato del "cane picchiato con una spranga davanti alla bimba" o "preso a calci" e di minacce pesanti ("Ti taglio a pezzettini, ti mando sotto un ponte". "Siamo soddisfatti della pena importante perché riconosce la gravità della condotta – ha commentato l’avvocato della vittima, Giacomo Diegoli in sostituzione di Andrea Martinat –. Umanamente questa storia lascia tanta tristezza per tutti i momenti pesanti vissuti da questa famiglia". "Una sentenza pesante – così l’avvocato Stefano Busatti, legale dell’imputato –. Ci si riserva di fare appello. Ha confermato di aver compiuto alcuni gesti ma è il contesto che da lui non è stato avvertito nel modo di cui al campo d’accusa".