"Incuria e rifiuti: stop al degrado in stazione"

Una mozione della lista civica ‘Viviamo Vigarano’, che ha come capogruppo Lisa Pancaldi, per chiedere attenzione sulla situazione in cui versa la stazione di Vigarano Pieve. Una realtà che è purtroppo evidente e sotto gli occhi di tutti. Rifiuti di ogni genere, bottiglie gettate, sporcizia in ogni angolo. Il solo entrare nella sala d’aspetto della stazione ferroviaria di Vigarano provoca orrore. Odore nauseabondo. Un luogo che non vedo il minimo gesto di pulizia e il passaggio di uno straccio con acqua e detersivo da un tempo memorabile. Così Fer, le Ferrovie Emilia -Romagna, lasciano un luogo dove gli studenti dovrebbero attendere il treno ogni giorno. Preferiscono rimanere al gelo invece che tra l’immondizia. L’oggetto della mozione, depositata in Municipiodalla lista civica, affinché le istituzioni si facciano carico di segnalare i disagi dei ragazzi, ha come oggetto la "Riqualificazione della stazione ferroviaria di Vigarano Pieve". Ci sono foto che documentano uno stato di fatto e di degrado che purtroppo è all’attenzione di tutti da molto tempo e che corredano una mozione che vorrebbe smuovere enti e istituzioni. "La stazione ferroviaria di Vigarano Pieve, prevalentemente utilizzata da ragazzi che frequentano gli istituti scolastici di Ferrara – scrivono i consiglieri della lista d’opposizione - versa in uno stato di totale abbandono, tanto da indurre i ragazzi stessi ad attendere all’aperto l’arrivo dei treni, anche in condizioni climatiche estremamente avverse, piuttosto che trovare riparo all’interno della Sala d’attesa". Lisa Pancaldi, Olao Guidetti e Salvatore Ilacqua, di fornte allo scempio della situazione che è sotto gli occhi di tutti, ipotizzano "ripetuti atti vandalici – spiegano – che hanno compromesso le normali condizioni igienico-sanitarie e ne impediscono il normale utilizzo". Da qui, chiedono a sindaco e giunta: "Di interpellare la società Fer affinché ponga in essere misure urgenti per la riqualificazione, con particolare riferimento alla sala d’aspetto. Per permettere agli studenti e ai cittadini di usufruire di un servizio che rispetti almeno i minimi criteri di fruibilità".

Claudia Fortini