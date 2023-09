Indagato l’anziano che ha travolto Filomena

PORTO GARIBALDI

È stato iscritto nel registro degli indagati con l’accusa di omicidio stradale, l’uomo di 83 anni alla guida dell’auto che ha investito Filomena Cassano, un anno in più, deceduta mercoledì mattina a Porto Garibaldi. A disporre l’iscrizione è stato il pm Ciro Alberto Savino, che coordina le indagini sul tragico incidente che ha sconvolto la comunità comacchiese. Lo stesso pm, nei prossimi giorni, disporrà anche la perizia cinematica per ricostruire dinamica, velocità e punto esatto dell’impatto, in modo tale da aver tutti gli elementi utili alla propria indagine sul sinistro, e deciderà se disporre o meno l’autopsia sul corpo dell’ottantaquattrenne.

Una vera e propria tragedia, quella accaduta nella località di Porto Garibaldi, in via dei Mille, sotto gli occhi attoniti dei passanti che hanno subito allertato l’intervento dei sanitari del 118, purtroppo poi risultati vani. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, Filomena Cassano stava attraversando la strada sulle strisce pedonali nei pressi della piccola rotonda a due passi dal ristorante ‘La Prua’. Ed è stato proprio in quegli istanti che un’Opel Meriva, con un ottantatreenne al volante, è sbucata e l’ha investita, trascinandola per una decina di metri prima di arrestare la propria corsa. Sul posto sono intervenuti i sanitari e le forze dell’ordine. Sono giunti il personale del ‘118’ con l’ambulanza e l’automedica, i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Comacchio.

I vigili del fuoco hanno provveduto a liberare la donna, rimasta intrappolata sotto il veicolo, e l’hanno affidata ai sanitari che hanno tentato di rianimarla. Ma, purtroppo, tutto è stato inutile: il personale medico non ha potuto che constatarne il decesso. I carabinieri hanno effettuato tutti i rilievi del caso, raccolto le testimonianze delle persone che si sono trovate lungo il viale e avevano e hanno loro malgrado assistito al terribile incidente. I militari dell’Arma hanno cercato di raccogliere subito utili elementi alla ricostruzione dell’incidente. Filomena Cassano era molto conosciuta a Porto Garibaldi dove, assieme al marito Giovanni, gestiva il Piccolo Bar. Una persona ben voluta da tutti, come testimoniano anche i messaggio di sincero cordoglio che sono stati pubblicati anche sui social network. L’intera comunità si è stretta alla sua famiglia, colpita da questa terribile tragedia, e le sarà certamente accanto anche nel giorno in cui saranno celebrate le esequie per rendere l’ultimo saluto all’amata Filomena. I familiari si sono affidati, per essere seguiti nella vicenda giudiziaria, all’avvocato Denis Lovison.

re.fe.