Indagini Arpae nel cantiere della palestra

Alla nuova palestra di XII Morelli i lavori procedono ma qualche pensiero l’hanno dato le due cisterne trovate nel sottosuolo, per le quali Arpae aveva richiesto specifiche indagini ambientali. Esami che l’azienda ha svolto e per i quali ora il comune mette a bilancio altri 2200 euro. La palestra nasce dall’assegnazione di fondi Pnrr assegnati al comune di Cento per 1.430.955,13 euro scegliendo di realizzarla nel parco, demolendo la vecchia scuola della frazione, danneggiata dal sisma del 2012. Ma nel sottosuolo c’erano due cisterne molto grandi per olio e gasolio che servivano per alimentare il riscaldamento della struttura di oltre un secolo. Dopo la demolizione della scuola, a fine dicembre 2023 vi era stata la determina comunale per i lavori di bonifica e smaltimento di queste 2 cisterne contenenti oli pesanti, per un costo complessivo di 23.100 euro.

Di dicembre anche la nota trasmessa ad Arpae dal Comune di Cento con la quale veniva descritto l’intervento eseguito dall’appaltatore e cioè, nella totale sicurezza sia per le cose che per le persone oltre che nel rispetto delle norme ambientali, le operazioni necessarie per la bonifica delle due cisterne rinvenute nell’area di cantiere. Nel dettaglio si parla di verifica ed aspirazione dei liquidi contenuti nelle cisterne, lavaggio ad alta pressione della cisterna con aspirazione dei reflui di risulta, smaltimento di tutte le sostanze presso apposito centro autorizzato.

Nella stessa nota è stato però anche precisato che a seguito della bonifica delle cisterne, era stato valutato che la rimozione delle stesse non sarebbe risultata compatibile con la cronoprogrammazione del cantiere PNRR ed avrebbe inoltre creato problematiche strutturali alla nuova fondazione della palestra, procedendo così all’inertizzazione realizzata tramite riempimento del serbatoio con materiale certificato quale calcestruzzo. E’ così che Arpae, al fine di verificare eventuali fuoriuscite di prodotto, ha richiesto al Comune la realizzazione di un sondaggio nell’area racchiusa tra le due cisterne, corredata di alcune prescrizioni. Esami di cui il Rup a metà gennaio, in sede di sopralluogo presso il cantiere, ha richiesto l’esecuzione all’impresa appaltatrice e che la stessa a fine febbraio ne ha trasmesso l’esito dei campionamenti effettuati, con allegati i report di laboratorio, successivamente inoltrati ad Arpae. Il termine del cantiere è previsto entro il 2026 e il progetto include la presenza di un parco e di un parcheggio.

Laura Guerra