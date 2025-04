Indagini per il colpo in banca

La rapina avvenuta a Voghiera, con tanto di razzia del contenuto del bancomat, circa 50 mila euro, non è della ATM di Banca Centro Emilia. Per un disguido abbiamo pubblicato il nome di un istituto di credito sbagliato, ce ne scusiamo con gli interessati. Infatti il Centro Emilia non dispone di alcuna filiale né di sportelli automatici nel territorio di Voghiera e, soprattutto, non è stata in alcun modo coinvolta nell’evento descritto. La razzia era avvenuta sabato notte, ignoti avevano fatto saltare con l’acetilene il bancomat e poi si erano allontanati nella notte, razziando il contenuto. L’inesattezza ha creato difficoltà nel momento in cui la Banca Centro Emilia sta inaugurando nuove filiali e sta rafforzando la presenza sul territorio. L’affermazione pubblicata risulta priva di fondamento. La Banca che ha subito la rapina è la Cassa Padana, di fronte al municipio di Voghiera.