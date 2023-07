Indagini sui lavori in Fiera "Acer estranea a tutto"

FERRARA

Erano finiti all’interno delle indagini sul secondo filone di illeciti dell’affaire Fiera: quello relativo al maxiappalto da cinque milioni, per lavori post-sisma. Ma al termine delle indagini preliminari, il pm Ciro Alberto Savino che ha coordinato gli accertamenti della guardia di finanza, ha chiesto l’archiviazione per i vertici di Acer, la stazione appaltante dei lavori di ristrutturazione del centro fiere di Ferrara. Si tratta del presidente Daniele Palombo, il direttore generale Diego Carrara, il rup del procedimento e responsabile dell’ufficio tecnico, Marco Cenacchi e del dirigente del servizio tecnico Massimo Cazzola, tutti assistiti dall’avvocato Eugenio Gallerani. A loro la procura estense aveva contestato la turbativa d’asta, ipotizzando un coinvolgimento dell’affidamento pilotato alla AeC di Modena, azienda che che ha effettivamente eseguito i lavori, "sbaragliando la concorrenza". Ma a conclusione delle lunghe indagini, il pm per vari motivi aveva escluso lui stesso il coinvolgimento. Ricostruzione poi cristallizzata e motivata dal giudice per le indagini preliminari Danilo Russo. Le accuse partivano dall’ipotesi di una consegna anticipata ad Aldino Cavallina di AeC del capitolato di appalto così da favorire l’azienda modenese. Anticipazione in cui erano coinvolti – secondo quanto emerge anche dalle motivazioni del gip Russo – l’ingegner Davide Grandis e l’allora presidente di Ferrara Fiere, Filippo Parisini. Il giudice ha invece rilevato, nei confronti dei vertici Acer: "Ma i fatti contestati – scrive Russo – non sono addebitabili ad Acer ma alla condotta di Parisini e Grandis". Non erano stati loro, in sostanza, a consegnare congiuntamente agli altri, la bozza del bando e lo schema delle migliorie ritenute prioritarie da apportare e che avrebbe comportato un punteggio in più. Il giudice sottolinea, in definitiva, che "la fonte dell’aiuto – si legge - non può che essere pervenuta in via esclusiva da Parisini e Grandis. A dimostrazione di ciò anche i vari tentativi di Parisini, Grandis e AeC di estromettere Acer dalla procedura di gara, che volevano eseguire i lavori ’ a modo loro’". "Per Acer direi che è superfluo un mio commento, stante l’ ampia e ben motivata richiesta di archiviazione che dà conto – commenta l’avvocato Gallerani – del comportamento corretto e trasparente della stazione appaltante Acer, che viene definito integerrimo dal pm, che segnala altresì tentativi di estromettere Acer dalla procedura di controllo sull’ esecuzione dei lavori. Non credo siano necessari ulteriori commenti su una dettagliata richiesta di archiviazione che è poi stata fatta propria dal gip".

cri.ru.