Indennizzi Carife, per il cambio Iban c’è tempo fino al 15 ottobre

Gli ex azionisti di Carife che hanno ricevuto il primo indennizzo del 30% (e hanno diritto all’ulteriore 10%) su un Iban che oggi non esiste più, devono comunicare il nuovo conto al Fondo indennizzo risparmiatori (Fir) entro il 15 ottobre (e non più entro il 31 luglio), pena la decadenza dal diritto. Una proroga della scadenza ottenuta grazie alla battaglia delle associazioni dei risparmiatori che hanno fatto leva sul Governo. "La proroga di termini normativi e versamenti fiscali – così la nota del Consiglio dei ministri uscita ieri –

differisce al 15 ottobre il termine di decadenza entro il quale il risparmiatore avente diritto all’indennizzo deve comunicare l’eventuale variazione del codice Iban già indicato ai fini dell’accredito".