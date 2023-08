Indiana e il quadrante del destino, che avventura nel parco Pareschi Un buono al costo del biglietto

Al Parco Pareschi, in Corso Giovecca 148, il Cinema al Parco grazie al prezioso contributo del mondo cooperativo Ferrarese. Questa sera, alle 21,30, Indiana Jones e il quadrante del destino. Biglietteria. Intero: 6,50 euro, ridotto 5 (soci Coop, soci Arci, studenti e personale UniFe con badge di riconoscimento, under12, over60). Acquisto Online. Biglietti online sul sito https:www.boxerticket.iteventiarena-coop-alleanza-3-0-2. Sarà possibile acquistare i biglietti in cassa a partire dalle 20.45 solo per il film della serata stessa. Al parco è attivo il servizio di pagamento tramite Pos. All’acquisto di ogni ingresso ci sarà la possibilità di avere un buono Coop pari al costo del biglietto. Info, Arci Ferrara via della Cittadella 18a.