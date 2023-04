Indifeso contro i furti "Sorveglio il mio negozio"

di Matteo Radogna

Finito il loro ’turno di sorveglianza’ del negozio, Carlo Borghi e i suoi collaboratori, si danno il cambio con le guardie di Coopservice. In questo modo c’è sempre qualcuno che controlla la porta in legno provvisoria, installata dopo la spaccata che, una quindicina di giorni fa, aveva divelto l’ingresso di ‘Borghi Bike’ in via Silvan. I ladri, con un mezzo usato come ariete, avevano abbattuto il portone protetto (ma non abbastanza) da un cancello in ferro, causando danni per 40mila euro.

Il bottino di biciclette rubate, invece, ammontava a circa 35mila euro. Da quel giorno, Borghi deve sorvegliare sette giorni su sette (domenica compresa) il suo negozio. La vita da ‘recluso’ inizia ogni giorno alle 6 del mattino e si protrae fino alle 20, poi arrivano gli operatori di Coopservice a dargli il cambio. Il pranzo per Borghi è, quindi, consumato rigorosamente nella sua attività e così anche la cena. Una situazione che, ovviamente, si sbloccherà con l’arrivo del nuovo portone con cancello. Intanto, ogni nottata di controlli da parte delle guardie giurate gli costa 250 euro. "Senza il servizio di Coopservice non potrei dormire sonni tranquilli", spiega Borghi. E aggiunge: "Il danno causato alla struttura supera di gran lunga il bottino rubato dai ladri, che poi hanno depredato altri due attività di biciclette nel Rodigino. In una notte hanno razziato molte due ruote e lasciato una lunga scia di distruzione".

In uno dei colpi nel Rodigino i malviventi come Diabolik, per guadagnarsi la fuga hanno sparato il fumo di un estintore negli occhi dei testimoni che li stavano osservando dopo l’ennesima spaccata. Da Borghi invece hanno usato diversi mezzi per mettere a segno il colpo. Uno come ariete e altri due per la rocambolesca fuga. Evidentemente si tratta di una banda specializzata in questi colpi. Nella stessa notte, sono in grado di mettere a segno più furti in province limitrofe. Borghi, intanto, è sconsolato: "Fuori dal negozio ho ancora i resti del portone divelto dai malviventi. Un ammasso di ferro e vetri, un ricordo dell’ultima incursione. Mi passi l’ironia: se il portone fosse stato spalancato avrebbero rubato soltanto le biciclette, evitando un danno colossale. Invece oltre alla razzia, anche le ingenti spese legati all’ingresso completamente distrutto".