Industria 4.0 e Big data Da Canada e Stati Uniti per la formazione Unife sulla cybersecurity

Lunedì 31 luglio scorso, al Polo Scientifico Tecnologico dell’Università di Ferrara, si è svolto l’evento conclusivo del corso di perfezionamento ’Servizi e Innovazione per l’Industria 4.0 (SII40)’, organizzato dal Dipartimento di Matematica e Informatica e dal Dipartimento di Ingegneria di Unife.

Il corso è parte di un’iniziativa di alta formazione finanziata dalla Regione Emilia-Romagna e che coinvolge i quattro atenei della regione, per la formazione di figure professionali specializzate sempre più apprezzate da un mercato del lavoro fortemente orientato verso l’Industria 4.0. Più precisamente, il corso è dedicato a studenti in uscita dall’università e tecnici informatici che lavorano nelle industrie manifatturiere interessati ad acquisire nuove professionalità in diversi ambiti, come Big Data, Machine Learning, e Cybersecurity. A questo proposito, il corso adotta una struttura a Y, con un percorso iniziale separato per studenti e lavoratori e una seconda fase comune a tutti i partecipanti.

Le lezioni sono in lingua inglese e fruibili in streaming tramite piattaforma didattica dedicata, con orari e modalità pensate per agevolare l’accesso e l’organizzazione dei tempi di studio per studenti universitari e lavoratori, anche in divisioni o aziende che operano all’estero. "Realizzare un corso di perfezionamento dall’impianto così innovativo è stato sfidante - dichiara il direttore del corso, professor Mauro Tortonesi - ma i risultati ottenuti ripagano ampiamente gli sforzi. La qualità dei contenuti didattici e l’entusiasmo di tutti i partecipanti all’iniziativa - non solo studenti, ma anche docenti di chiara fama internazionale provenienti da industrie e università - mi hanno davvero colpito". L’edizione Unife del corso ha avuto un grande successo, con ben 61 iscritti provenienti non solo dall’Italia ma anche dal Canada e dagli Stati Uniti.

I partecipanti hanno affrontato un percorso impegnativo che ha previsto 120 ore di lezione frontale, molte delle quali effettuate da figure di altissimo profilo internazionale, tra cui il prof. Yehia Elkatib dell’Università di Glasgow, il prof. Pal Varga dell’Università di Tecnologia ed Economia di Budapest, il Prof. Filip de Turck dell’Università di Ghent e i professori Lisandro Granville e Luciano Gaspary dell’Università di Rio Grande do Sul, e personale tecnico di aziende leader mondiali come Bonfiglioli Riduttori, Carpigiani Group, SACMI, IMA e OverIT.

In aggiunta, i partecipanti hanno svolto 240 ore di project work, affiancati da esperti ricercatori del Laboratorio MechLav del Tecnopolo di Ferrara.

re. fe.