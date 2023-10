Induzione indebita. Affaire Cidas, la procura chiede il rinvio a giudizio per Lodi e Bertarelli

di Cristina Rufini

Dopo la chiusura delle indagini bis sulla vicenda Cidas, di recente il pm Ciro Alberto Savino ha chiesto il processo per il vicesindaco Nicola Lodi e il presidente di Cidas, Daniele Bertarelli. L’accusa nei loro confronti è di induzione indebita e ora non resta che attendere la fissazione dell’udienza preliminare da parte dell’ufficio gup. L’impianto accusatorio della procura ruota attorno alle presunte pressioni che il vicesindaco Lodi avrebbe compiuto sul coimputato Bertarelli, affinché quest’ultimo prendesse provvedimenti disciplinari nei confronti di un dipendente Cidas, Daniel Servelli, reo di aver scritto sui social frasi diffamatorie contro Lodi (diffamazione per cui Servelli è stato condannato a pagare una multa). A causa di queste frasi nei suoi confronti – secondo quanto ricostruito dalla procura – Lodi con "abuso delle propria qualità di vicesindaco", avrebbe prospettato un efficace potere di ingerenza e di compromissione dei rapporti tra Comune e Cidas (legata all’Amministrazione da contratti di appalto per oltre 1.600.000 euro), procurando a Bertarelli la percezione di poter subire conseguenze sfavorevoli in caso di inottemperanza. Un quadro che secondo il pm Savino ha indotto Bertarelli a promettere ’indebitamente’ una pronta reazione contro Servelli. Secondo la ricostruzione della procura, il vicesindaco avrebbe chiesto l’adozione di provvedimenti disciplinari e anche un incarico diverso. Presunte pressioni che il vicesindaco, avrebbe scritto in due mail a Bertarelli.

Carteggio cui fa seguito il primo ’rimprovero verbale’ di Bertarelli a Servelli. L’indagine bis nasce sulle ceneri della precedente che era stata aperta e chiusa con l’accusa di concussione, senza inglobare Bertarelli. "Non possiamo altro che ribadire che Lodi si è difeso da deggli attacchi subiti – spiega il suo legale, l’avvocato Carlo Bergamasco – e che non ha fatto alcuna pressione, ha solo gentilmente chiesto che questa condotta offensiva nei suo confronti terminasse, senza minacce o senza tirar fuori il minimo accenno a possibili interruzioni dei rapporti di lavoro tra Comune e Cidas. Non solo. L’esposto da cui è nata l’inchiesta è stato fatto con il solo intento di colpire Lodi, essendo impossibilitati a farlo in altro modo". Nessun commento dall’avvocato Simone Trombetti che assiste Bertarelli.