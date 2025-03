Infanticidi, tra teatro e riflessioni

Una serata per approfondire il delicato tema degli infanticidi. L’appuntamento è per venerdì, alle 20,45. Un doppio evento, nella Sala Estense, dal titolo ‘Interruzioni - Le crepe dell’anima’. In programma uno spettacolo teatrale di Camilla Ghedini, con Carmen di Marzo, per la regia di Paolo Vanacore, consultazione tecnica di Alessandra Bramante.

A seguire un confronto sul tema ‘Infanticidio e figlicidio. Miti, tabù, informazione’, che vedrà i saluti dell’assessora Cristina Coletti e i contributi di Luigi Grassi, psichiatra e ordinario psichiatria Unife, Gabriella Rossi, psichiatra responsabile servizio psichiatrico di Codigoro, Alessandra Bramante, criminologa clinica, Camilla Ghedini e Ilaria Vesentini, giornalista de Il Sole 24 Ore. La serata, organizzata dallo studio di Camilla Ghedini, vede il patrocinio di Comune, Ausl/Ospe, Dipartimento Neuroscienze- Istituto di Psichiatria Unife, Società Marcé Italiana per la salute perinatale, Libraccio. Scenografia di Makros. I temi dell’evento sono stati presentati ieri, in municipio, da Coletti, dalla giornalista Ghedini e dalla docente associata di Psicologia Clinica di Unife Rosangela Caruso. "Dobbiamo chiederci ‘perché’ – ha ricordato Camilla Ghedini – avvengono. Degrado, solitudine, paura? E cosa avviene dopo la fase giudiziaria? Queste donne sembrano non esistere più. Dove vanno? Come vivono? Anzi come sopravvivono. Quello degli infanticidi è uno dei temi che la cronaca non ha il tempo o la volontà di approfondire. E’ importante interpellare persone esperte che possano aiutare a far comprendere il tema alla collettività". Coletti ha aggiunto: "Il tema è difficile, ma è importante affrontarlo sotto il profilo della conoscenza, ai fini della prevenzione e della cura. Oltre che dell’impatto sul fronte sanitario e assistenziale".

Mario Tosatti