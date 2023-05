Infastidisce i passanti Ubriaco fermato

Sabato scorso alla centrale operativa dei Carabinieri di Portomaggiore giungeva la segnalazione di alcuni cittadini che segnalavano la presenza, nei pressi dell’ufficio postale centrale di via Statuto, di un ragazzo che, presumibilmente ubriaco, stava infastidendo le numerose persone che passeggiavano. Privo di documenti d’identità, i militari lo hanno accompagnato nella vicina caserma sede della Compagnia portuense, ove è stato sottoposto alle prescritte procedure per la certa identificazione a riscontro delle generalità comunicate ai Carabinieri, dalle quali è emerso che lo stesso aveva fornito un nome falso. Per tali false dichiarazioni l’uomo, un ventiseienne pakistano senza fissa dimora, è stato dichiarato in arresto e, dopo aver trascorso due notti nelle camere di sicurezza dei Carabinieri, nella mattinata del primo maggio è stato condotto innanzi al Tribunale, che ha convalidato l’arresto.