Infermiere di comunità, ecco l’incontro

Poggio Renatico si parla di ‘Infermiere di famiglia e comunità’ in un incontro pubblico al centro "Il Noce", in programma per giovedì alle 17. Si parla di cos’è questa figura, che ruolo ha nell’assistenza territoriale, come si attiva e quali sono le competenze di questa nuova figura professionale sanitaria nella provincia estense. Risposte che arriveranno nel corso dell’incontro pubblico previsto per domani nella sala del Centro di promozione sociale "Il Noce". L’amministrazione comunale, in accordo con l’Azienda USL di Ferrara e l’Avis Comunale di Poggio Renatico, ha organizzato un appuntamento informativo aperto al pubblico per spiegare nel dettaglio che cos’è l’Infermiere di famiglia e comunità e soprattutto quali sono i suoi ruoli all’interno di una comunità e come può essere attivato il nuovo servizio. A fare gli onori di casa saranno il sindaco Daniele Garuti.