Infermiere di comunità Nuovo servizio attivo sul territorio

A Jolanda di Savoia è stato illustrato ai cittadini il funzionamento del nuovo servizio di Infermiere di famiglia e comunità (Ifec). La presentazione è avvenuta mercoledì al Centro medico del paese, in un incontro pubblico cui hanno presenziato, per l’Azienda Usl, il direttore del Distretto Centro Nord Marco Sandri e dalla responsabile della direzione infermieristico-tecnica Marika Colombi, assieme all’amministrazione comunale rappresentata dal sindaco Paolo Pezzolato, insieme alla sua vice Elisa Trombin, all’assessore Alessandro Bini e al consigliere comunale di maggioranza Raffaelle Bertelli. "Come amministrazione comunale – ha detto il sindaco Pezzolato – vogliamo sfruttare al meglio questa figura sanitaria sul territorio e iniziamo il conto alla rovescia per l’apertura del punto prelievi. Così come attiveremo sul territorio le campagne di screening e quelle di educazione alla salute nelle scuole".