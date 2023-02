Infermiere di comunità, sette nuovi presidi

La sanità ferrarese ha come obiettivo la ‘prossimità’. E’ infatti questa una delle principali missioni che fissa il Piano Nazionale di Ripresa e Resistenza. Meta, quest’ultima, che è stata ribadita ieri in Conferenza territoriale socio-sanitaria anche dai vertici delle aziende sanitarie. Ma andiamo con ordine. Sono sette le località, sparse in tutta la Provincia, nelle quali l’Ausl intende aprire dei nuovi ambulatori per gli infermieri di comunità: da Poggio Renatico a Renazzo, passando per Terre del Reno e Porto Garibaldi. Avvicinandoci alla città, sarà coinvolta qualche frazione. E’ in corso di individuazione la una sede per l’ambulatorio a Baura, Francolino e Villa Fulvia. Numericamente, al 10 gennaio scorso, con le sedi attualmente attive in cui operano gli infermieri di comunità, sono stati 2.200 i pazienti presi in carico dal momento dell’attivazione del servizio. A farla da padrone, sono chiaramente i pazienti over 65. Tra le principali novità annunciate in Conferenza socio-sanitaria, c’è anche l’arrivo del riabilitatore di famiglia e di comunità.

Nel frattempo, si sta facendo la formazione: l’obiettivo, come detto in premessa, è quello previsto nel Pnrr di rendere il più possibile indipendente il cittadino al suo domicilio. I cantieri. Dal punto di vista infrastrutturale, i lavori (partiti il mese scorso) all’ospedale del Delta a Lagosanto procedono spediti. La prima fase, che prevedeva l’attivazione del Pronto Soccorso provvisorio e camera calda e l’attivazione dei nuovi spogliatoi del personale, è stata ultimata. Un intervento che cuba circa tre milioni di euro. In particolare il pronto soccorso è stato ampliato e reimpostato completamente creando e potenziando le aree di accesso attesa e accoglienza. Il completamento della seconda fase è previsto per maggio. Nel frattempo è stato predisposto lo spostamento di una ambulanza non medicalizzata, di stanza a Lagosanto, fino a maggio a Codigoro per permettere il corretto svolgimento del cantiere al Delta. Una scelta, dunque, strategica e dettata dalla contingenza degli interventi strutturali e anche dalla quantità di servizi svolti dal mezzo di soccorso sul territorio. Dei 537 interventi effettuati nel 2022, ben 164 sono stati fatti a Codigoro. Rimanendo sempre nel Basso Ferrarese, la direttrice generale dell’azienda Usl e di Cona, Monica Calamai ha annunciato che, da maggio, il centro di fecondazione assistita del Delta parte con la fecondazione eterologa.

Federico Di Bisceglie