Infermiere di famiglia e comunità. Un nuovo presidio a Formignana

Col taglio del nastro di ieri mattina del nuovo ambulatorio, anche Formignana ha il servizio di Infermiere di famiglia e di comunità (IFeC). Il servizio è attivo dall’11 agosto scorso presso i locali in via Gramsci 1/A a Formignana, nel Comune di Tresignana, e si propone come punto di riferimento per la salute della famiglia e della comunità ed è stato accolto positivamente dalla cittadinanza. Gli infermieri di riferimento sono Simona Brina e Paolo Scalambra e l’ambulatorio sarà aperto il lunedì e il giovedì, dalle 8 alle 18, con accesso diretto al pubblico dalle 12 alle 13. Era già attiva anche la sede principale della cellula IFEC a Tresigallo, in via Giuseppe Verdi 9, aperta nei giorni di martedì, mercoledì e venerdì dalle 8 alle 18 e il sabato dalle 8 alle 13 con accesso diretto al pubblico dalle 12 alle 13. I cittadini possono contattare l’ambulatorio telefonicamente al numero 366 6221105 o scrivere all’indirizzo email ifc.tresignana@ausl.fe.it. L’Infermiere di famiglia e di comunità è un professionista con formazione universitaria specifica e conoscenze e competenze specialistiche nell’area infermieristica delle cure primarie e sanità pubblica. Si occupa della promozione della salute, della prevenzione e della presa in carico, dal punto di vista infermieristico, delle persone nel loro ambiente di vita familiare e della comunità.

Aiuta la persona a gestire una malattia o una disabilità cronica in stretta sinergia con il Medico di Medicina Generale e il Pediatra di Libera Scelta e con gli operatori della rete ospedaliera e territoriale. Svolge il suo ruolo assistenziale in particolare nell’ambito dei nuclei famigliari, sia al domicilio del paziente, sia in ambulatorio o nelle strutture intermedie e di lungodegenza in cui viene ricoverato. All’inaugurazione erano presenti Arrigo Giubelli, vice sindaco di Tresignana e l’assessora alle Pari Opportunità Rita Canella, Nicoletta Natalini, direttrice generale Aziende Sanitarie ferraresi, altri dirigenti dell’Usl quali Marilena Bacilieri, Margherita Spatola, Federica Bonamici, Francesca Bonsi, il Medico di Medicina Generale Federico Di Lascio e la presidente del Coordinamento dei Comitati Consultivi Misti Marinella Bonazza. L’attività degli Infermieri di Famiglia e di comunità ha visto la cellula di Tresignana prendere in carico, da inizio anno, 648 pazienti ed effettuare 35.263 prestazioni.

cla. casta.