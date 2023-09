Infermiere di famiglia e comunità a Vigarano: Bergamini: "Un servizio per tutti"

Prende il via da oggi anche a Vigarano Pieve negli ambulatori della ex scuola elementare, dopo essere partito nel marzo scorso a Vigarano Mainarda, il servizio degli infermieri di famiglia e comunità. Si può accedere senza appuntamento il martedì e giovedì dalle 12 alle 13, mentre per tutti gli altri giorni occorre scrivere un e- mail all’indirizzo [email protected] o chiamare al 335-7128670 per concordare un appuntamento. Il nuovo servizio è stato presentato ieri pomeriggio, durante un incontro pubblico promosso dall’amministrazione comunale e dall’Ausl, alla Scuola della Musica e delle Arti di via Mantova. "Questo servizio, di disponibilità quotidiana delle infermiere sul territorio e a casa, è molto importante per una comunità come la nostra, con persone anziane fragile che faticano a spostarsi – ha sottolineato il sindaco Davide Bergamini –. E’ fondamentale in comuni piccoli come i nostri, garantendo un servizio rapido per chi ha bisogno. Abbiamo dato corso anche al servizio prelievi. Crediamo che quando si va ad investire in sanità e ad offrire un servizio che può essere preventivo nel creare percorsi sanitari sia fondamentale". "Ringrazio tutti gli operatori Ausl e la direttrice del Distretto Ovest Caterina Palmonari – ha detto l’assessore Franscea Lambertini – ogni servizio sanitario che riusciamo a portare sul nostro territorio è un servizio che ci dobbiamo tenere caro".

Claudia Fortini