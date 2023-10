Infermieri e oss, bandiere di rabbia: "Tagli e liste d’attesa. Ora basta"

"La sanità emiliano romagnola è in forte crisi, una politica sanitaria fatta di toppe e sprechi, ma a pagarne da anni le conseguenze sono gli operatori della sanità, circa 60mila lavoratori", è l’atto d’accusa di Fials (Federazione italiana autonomie locali e sanità) che, ieri pomeriggio, ha dato vita in piazza Municipale ad una manifestazione per denunciare la situazione. Il tour di Fials (segreteria provinciale Mirella Boschetti) – battezzato ’Piazza dopo piazza’ – prevede tappe in tuttta la regione. Ieri infermieri, Oss, personale sanitario hanno ’invaso’ con le bandiere, indossando le pettorine verdi lo scalone del Comune. Obiettivo: "Dare voce al personale del Servizio sanitario e ai cittadini, per rivendicare il diritto di lavorare in sicurezza, la dignità del lavoro e il diritto alla salute". "Ferrara – spiega Boschetti – non fa eccezione, anzi continua a pagare per gli errori e gli sprechi del passato. Parlano i dati sugli infortuni e sulle patologie osteoarticolari che colpiscono gli operatori sanitari, prevalentemente infermieri e Oss. Ma anche le oregiorni di straordinario e ferie accantonati che si accumulano, lo stress da lavoro correlato". I riflettori, durante la protesta, si sono accesi poi sull’annoso problema della liste di attesa per le visite, indagini diagnostiche, interventi chirurgiche. "Tempi infiniti – l’accusa del sindacato –. Chi ha soldi prende la scorciatoia del privato, gli altri aspettano la chiamata per mesi".