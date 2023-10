"Infermieri malati e non sostituiti, ora basta"

"È tempo di trovare soluzioni stabili che consentano ai professionisti di poter lavorare in un ambiente sano e sicuro". È questa la richiesta avanzata dalla segretaria generale territoriale di Fials Mirella Boschetti che, in una lettera indirizzata alla direzione dell’Azienda Usl di Ferrara, registra problematiche all’interno dell’Osco (Ospedale di comunità) interno alla Casa della Salute ‘Terre e Fiumi’ di Copparo. "Le condizioni di lavoro continuano ad essere critiche – scrive Boschetti –, le toppe messe dopo la lettera Fials del 30 agosto si sono rivelate insufficienti. L’infermiera trasferita ad agosto non è stata sostituita, mentre due infermieri sono assenti per malattia da oltre dieci giorni ed un Oss (operatore socio sanitario) è assente da oltre venti giorni. I professionisti, infermieri ed Oss superstiti non ce la fanno più, hanno già dato in termini di ore di lavoro aggiuntive di cambio di turni improvvisi, di riposi saltati, di disponibilità e flessibilità a scapito del loro tempo di vita familiare e personale". Alla luce di quanto rilevato, la segretaria generale territoriale di Fials chiede "l’immediata sostituzione dell’infermiera trasferita ad altra sede, nonché un organico integrativo adeguato, sia per infermieri che per gli Oss". Non si fa attendere la risposta della Direzione, la quale rimarca "che la dotazione di personale prevista per l’Osco è superiore agli standard previsti, per quel tipo di struttura, dalla normativa. Il Decreto Ministeriale 77 definisce, infatti, il seguente standard di personale per un Ospedale di comunità dotato di 20 posti letto: 7 infermieri e 4-6 Operatori Sociosanitari, 1-2 unità di altro personale sanitario con funzioni riabilitative e un Medico per 4,5 ore al giorno 6 giorni su 7. L’organico complessivo dell’Osco di Copparo è costituito da 7 infermieri e 9 Oss, in linea, anzi superiore agli standard di personale previsti dal Decreto. Alcuni mesi fa, a riprova dell’attenzione che la Direzione dedica a tale struttura, e in conseguenza ad alcune situazioni concomitanti di operatori assenti per lunga malattia, era stato collocato un ottavo infermiere nella dotazione organica. Ma tale misura è sempre stata di natura straordinaria, e non strutturale. In caso di malattie vengono comunque sempre attivate le sostituzioni".

Valerio Franzoni