Infermieri per Quisisana

Quisisana Ostellato, ricerca personale come infermieri da inserire nel proprio organico. La struttura può offrire un orario di lavoro a tempo pieno, per assistenza agli ospiti, le condizioni previste ed attuate sono quelli contenute nel contratto collettivo nazionale del lavoro. Il personale sarà impiegato con turnazioni in orario diurno e notturno. L’iniziale assunzione a tempo determinato.