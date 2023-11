Inferno a Monestirolo. Morti nella casa esplosa, mercoledì l’ultimo saluto

Mercoledì sarà il giorno del dolore per Andrea Binelli e Gabriella Piccini, gli ex coniugi morti nell’esplosione della loro casa di campagna in via Argenta, a Monestirolo. Il funerale verrà celebrato alle 15 nella chiesa di San Nicolò, frazione argentana nella quale erano entrambi conosciuti e benvoluti. La tragedia di Andrea e Gabriella si è consumata la sera del 21 ottobre, quando una deflagrazione causata da una perdita di gpl ha distrutto la loro casa. Per recuperare i corpi dei due abitanti (da tempo separati, ma che continuavano a vivere nello stesso stabile, l’una al piano terra e l’altro al piano di sopra) ci sono volute più di dodici ore di ricerca tra le macerie. Una tragedia che ha lasciato sgomenti tutti quelli che conoscevano Binelli e Piccini. Sono state tante le manifestazioni di cordoglio e incredulità che si sono susseguite nei giorni successivi, tra cui quella affidata a Facebook da Andrea Martelli, amico della vittima. "Volevo bene ad Andrea – scrive in un lungo e commosso post –. È stato un grande amico. Vorrei dire qualcosa di lui, ma ricordarlo è difficile perché non so da dove cominciare e mi viene solo da piangere". Martelli ripercorre i momenti felici con l’amico, gli anni della gioventù, la passione per il calcio e le litigate sulla politica. Poi il discorso si fa commosso. "Facilmente infiammabile e confusionario – riprende –, ma era buono e generoso come pochi altri, sempre il primo a correre in soccorso degli amici. Negli ultimi tempi le cose non gli erano andate troppo bene. Ci eravamo visti per l’ultima volta qualche giorno prima a casa mia. Ho ancora la cassetta di mele che mi portò per l’occasione. L’ultima rimasta avrà il sapore dolce del ricordo di un amico".

f. m.