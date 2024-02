Inferno in A13, morte mamma e figlia: indagine chiusa sul papà

Ferrara, 6 febbraio 2024 – Allo strazio per aver perso moglie e figlia in un inferno di lamiere sulla A13, ora si aggiunge il dolore di essere l’unico chiamato a rispondere di quella tragedia.

Nei giorni scorsi la procura ha chiuso l’inchiesta sull’incidente nel quale, il 27 settembre, persero la vita Maria Grazia Forgetta, 49 anni, e Gioia Petriccione, 5 anni. L’unico indagato risulta essere il padre, Michele Petriccione, informatico 50enne.

Era lui quel maledetto giorno alla guida della Saab cabriolet che avrebbe dovuto portare tutta la famiglia dalla loro casa di Abano Terme (nel Padovano) a Roccamonfina, nel Casertano, dove li aspettavano i familiari per trascorrere qualche giorno insieme. Ma la famiglia al paesello sulle colline campane non ci arriverà mai. Il suo viaggio si interrompe tragicamente lungo l’autostrada, tra i caselli di Ferrara Nord e Sud, direzione Bologna. Un impatto violentissimo contro un camion fermo ha disintegrato la Saab, lasciando in vita soltanto il padre.

Essendo il conducente del veicolo e non essendo stata riscontrata responsabilità in capo ad altri automobilisti, il suo nome è l’unico che è stato iscritto (atto dovuto) nel registro degli indagati nell’ambito dell’inchiesta sull’incidente. Inchiesta che, si diceva, è stata recentemente chiusa. Secondo le ricostruzioni della procura, che si è avvalsa anche dell’aiuto di un consulente per ricostruire la dinamica, il cinquantenne non si sarebbe reso conto che la circolazione era ferma a causa di un incidente avvenuto più avanti, lungo l’asse della A13. Il tutto nonostante la situazione di pericolo e la coda fossero adeguatamente segnalate. Il conducente della Saab non avrebbe dunque né frenato né sarebbe riuscito a spostarsi sulla corsia di sorpasso, manovra quest’ultima che, secondo il consulente, avrebbe potuto scongiurare il peggio.

Un passo indietro. L’asfalto della A13 è tornato a macchiarsi di sangue in un pomeriggio di inizio autunno. Erano le 15.30 del 27 settembre. La famiglia Petriccione era da poco partita da Abano, cittadina euganea nella quale viveva, in direzione Roccamonfina per far visita ai parenti. Giunto all’altezza di Ferrara, il guidatore della Saab non si è accorto che il traffico davanti a lui era fermo a causa di un incidente avvenuto più avanti. Quando ha visto il muro di mezzi pesanti davanti a sé, ormai era troppo tardi. In quella frazione di secondo non ha potuto fare nulla per evitare l’impatto che gli avrebbe strappato per sempre la moglie e la figlioletta.

Nello schianto, la Saab è stata sbalzata di qualche decina di metri, finendo la sua corsa tra lo spartitraffico in cemento e un altro tir, anch’esso in coda. Mamma e figlia (la piccola era legata al seggiolino sul sedile posteriore) hanno perso la vita all’istante, mentre il padre è rimasto praticamente illeso, seppur intrappolato all’interno dell’abitacolo accartocciato su se stesso. La macchina dei soccorsi è stata imponente. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 con l’elisoccorso, i vigili del fuoco e la polizia stradale di Altedo che si è occupata dai rilievi. Per prima cosa, i pompieri hanno liberato dalle lamiere gli occupanti della vettura per poi affidarli al personale dell’emergenza medica. Nulla da fare per madre e figlia, nonostante i tentativi disperati dei medici. Sotto choc il padre, unico superstite di una famiglia distrutta alla vigilia di una vacanza.

A cinque mesi dall’accaduto, la procura ha quindi terminato la sua attività investigativa e si prepara a chiedere il processo per il cinquantenne alla guida della Saab. Quale che sia l’esito del procedimento giudiziario, difficilmente risulterà più pesante dell’agghiacciante verdetto emesso dal destino in quella che avrebbe dovuto essere una giornata di serenità per una famiglia distrutta in un lampo sotto un tiepido sole di fine settembre.