Inferno burocrazia: "Cittadinanza ‘sospesa’. Era il mio sogno, oggi vivo in un incubo"

"Quello che doveva essere un sogno si è trasformato in un incubo". Poche parole, ma che sintetizzano perfettamente la situazione nella quale si è trovato intrappolato S. (non forniremo volutamente la sua identità), un sudamericano di 36 anni sposato con una connazionale di 34 e padre di due figlie. Una vicenda che sembrerebbe uscita dalla penna di Kafka se non si fosse verificata qui e ora. Una trappola burocratica che vede protagonista la sua famiglia, arrivata dalla Colombia con la speranza di ottenere la cittadinanza in forza di un avo italiano. E con essa una vita migliore in un luogo più sicuro. Le cose però non sono andate come S. si aspettava. La situazione, che sembrava ormai a un passo dalla risoluzione, si è improvvisamente ingarbugliata, con esiti al limite del surreale. I risultati sono la pratica per la cittadinanza bloccata, il permesso di soggiorno scaduto e il rischio di espulsione. L’unica speranza è ora affidata a un ricorso d’urgenza per un permesso straordinario presentato dagli avvocati Simone Bianchi e Federico Merlo.

S., quando è iniziata la sua vicenda?

"Sono arrivato in Italia il 12 febbraio del 2022 per svolgere le pratiche per la cittadinanza. Il mio bisnonno era italiano e avevo tutta la documentazione necessaria. Sono arrivato a Santa Maria Maddalena e ho subito avviato la procedura".

Sembrerebbe un gioco da ragazzi...

"Inizialmente sembrava andare tutto bene. Per questo ho fatto venire la mia famiglia. Ogni cosa sembrava a posto".

Poi?

"Poi la procedura si è fermata. C’era un problema con un documento importante, risalente al 1841".

Nel frattempo però la sua vita in Italia andava avanti...

"Sì. Avevo trovato un lavoro in una importante azienda e, con l’arrivo della mia famiglia, il mio datore di lavoro mi aveva aiutato a trovare una casa più grande a Ferrara. L’abitazione dove vivo tuttora. Il cambio di regione ha però complicato ancora di più le cose".

Cosa è accaduto?

"La procedura avviata in provincia di Rovigo si è bloccata e lo stesso è successo a Ferrara. Nel frattempo, a maggio 2023 mi è scaduto il permesso di soggiorno. Ho provato a rinnovarlo per motivi di lavoro, ma c’è stato un altro intoppo essendo io entrato in Italia per ottenere la cittadinanza. Con i miei avvocati siamo dovuti ricorrere alle vie giudiziarie".

Come vivete ora?

"È il secondo Natale che viviamo nell’attesa di metterci in regola. Ho sempre pagato l’affitto, le tasse, ho fatto tutto rispettando la legge. Nonostante ciò non possiamo avere un medico di famiglia, ho la macchina in garage ma non posso avere la patente, le mie figlie mi chiedono di fare sport, ma non possono. Siamo in trappola, viviamo come se fossimo carcerati".

Che idea si è fatto di questa situazione?

"Penso che nessuno si stia prendendo la responsabilità di definire il nostro caso. Se ho il diritto di rimanere che me lo dicano. Se non ho il diritto di stare qui e me ne devo andare, me lo dicano ugualmente. Ho portato in Italia le mie figlie per dare loro una vita migliore, ma ora non so più come rispondere alle loro domande".

Cosa si aspetta dalla giustizia italiana?

"Io sono venuto in questo Paese perché sono cittadino italiano per legge. È un diritto che ho ottenuto dal giorno in cui sono nato. Non pretendo nessun regalo, voglio solo guadagnarmi da vivere onestamente, come ho sempre fatto. Chiedo solo che venga riconosciuto questo mio diritto, per il quale ho tutta la documentazione necessaria".