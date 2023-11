Inferno in Diamantina. Rogo nel capannone, prime analisi sull’aria: "Nessun pericolo"

Incedio domato e situazione sotto controllo, anche dal punto di vista ambientale. Ci sono voluti una notte e una mattinata intera per avere la meglio sull’incendio scoppiato martedì pomeriggio nel capannone del gruppo Iren Ambiente, azienda di via Romolo Gessi (zona artigianale Diamantina) che si occupa di smaltimento di rifiuti industriali. A scatenare l’inferno, secondo le prime ricostruzioni, sarebbero state le scintille sprigionate dallo scontro tra un carrello elevatore e un camion. I vigili del fuoco hanno concluso l’intervento soltanto a mezzogiorno di ieri. Domate le fiamme, il pensiero è andato subito ai fumi prodotti dal rogo che ha divorato rifiuti di vario genere. La preoccupazione per le possibili sostanze nocive sprigionate dall’incendio è stata però placata sin dalla mattinata di ieri, con i risultati delle analisi sull’aria.

Già dalle 18 di martedì, Arpae aveva effettuato i primi rilevamenti, senza registrare concentrazioni allarmanti di sostanze inquinanti o pericolose. Nei test è stata coinvolta anche l’Ausl, arrivata sul posto per un sopralluogo con il proprio personale. Le misurazioni effettuate nel momento di picco dell’incendio hanno rilevato 3,9 parti per milione di composti organici volatili, cioè una concentrazione ritenuta molto bassa. Un’ora dopo il dato era già tornato a zero. A dare una mano ci si è messo anche il vento, che ha fortunatamente spostato i fumi verso una zona non residenziale e senza attività economiche.

Conclusa l’opera di spegnimento, si tratta ora di rimettere in sicurezza i resti del rogo. L’acqua utilizzata verrà trattata come rifiuto speciale e inizierà l’opera di smaltimento dei rifiuti inceneriti. Nessuna criticità è infine stata rilevata dalle centrali Arpae di Cassana. Nei prossimi giorni verranno svolti controlli ad hoc sui filtri della centraline di rilevamento al fine di individuare eventuali sostanze pericolose. "L’intervento è ormai concluso – rassicura l’assessore all’Ambiente Alessandro Balboni –, i vigili del fuoco hanno terminato il loro lavoro e la situazione è sotto controllo. Non c’è nessun pericolo per la popolazione".

Federico Malavasi