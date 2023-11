Inferno nella zona artigianale . Capannone divorato dalle fiamme

Fiamme alte diversi metri, calore intensissimo, un odore acre di gomma bruciata e una densa coltre di fumo nero, visibile da qualche chilometro di distanza. Ci sono volute sette ore, ieri pomeriggio, per domare l’incendio che ha avvolto e consumato il capannone del gruppo Iren Ambiente in via Romolo Gessi. A originare il rogo potrebbe essere stato lo scontro fortuito tra un carrello elevatore e un camion: una scintilla avrebbe fatto divampare le fiamme che in breve hanno raggiunto carta, legno, plastica e imballaggi all’interno del grande magazzino.

È accaduto ieri, intorno alle 16,30, in una delle zone artigianali della città: la chiamata ai vigili del fuoco è arrivata di conseguenza e subito quattro squadre si sono immediatamente recate sul posto. Con loro la polizia locale del comando Terre Estensi che ha chiuso la strada per evitare pericoli per i passanti e i residenti. Il camion che avrebbe originato l’incendio è stato seriamente danneggiato, anche se gli operatori sono riusciti a condurlo oltre le fiamme. Il rogo ha reso inagibile una parte dello stabile che si trova tra le vie Gessi e Finati. Non sono chiare le cause dell’incendio anche se l’ipotesi più plausibile resta lo scontro tra un carrello elevatore e il mezzo pesante. Alcuni dipendenti hanno riferito di aver sentito uno scoppio dall’esterno, altri di aver intravisto le prime fiamme all’ingresso del capannone.

I vigili del fuoco, anche dopo aver domato il rogo, dovranno effettuare le operazioni di bonifica del sito. I danni sono ingenti: oltre al capannone, sono andati distrutti macchinari vari, imballaggi e materiale. L’attività di soccorso nel capannone di almeno 500 metri quadrati dove lavoravano una ventina di persone è stata condotta da una quindicina di vigili del fuoco e quattro automezzi provenienti dal comando di Ferrara. Le operazioni sono state rese particolarmente difficili e critiche per il denso fumo nero e la presenza di materiale infiammabile, che è stato costantemente monitorato dai caschi rossi.

L’assessore all’Ambiente Alessandro Balboni si è recato sul posto per sincerarsi che tutto si svolgesse senza intoppi: "Si è incendiato un mezzo pesante che ha innescato l’incendio dei rifiuti presenti nei container nel piazzale della Ditta – conferma Balboni –. La ditta è autorizzata allo stoccaggio e recupero dei rifiuti ai sensi dell’art. 208 del dlgs n.152 e smi. I rifiuti che si sono incendiati sono, dalle informazioni parziali in mio possesso, soprattutto legno e plastica che hanno rilasciato nell’aria odore di gomma bruciata, avvertita anche a distanza dalla sede della ditta. Ringrazio per il pronto intervento i vigili del fuoco, la polizia locale, la protezione civile e Arpae (chiamata dai pompieri)". Balboni vuole capire quale sarà l’impatto ambientale di questo incendio: "Siamo in attesa – conclude l’assessore all’Ambiente – di sapere gli esiti dall’attività di Arpae".