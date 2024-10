Inferno prostituzione. Il pm: costretta alla strada. L’imputato in aula:: "Mai sfruttato nessuno"

"Mi pagava soltanto l’affitto e mai da lei ho ricevuto cinquemila euro. Tantomeno l’ho picchiata". Seduto al banco dei testimoni, ma come imputato nel processo per sfruttamento della prostituzione, così ha risposto il cittadino nigeriano di 45 anni che è finito alla sbarra insieme alla compagna di 29, dopo il racconto di una giovane connazionale che li ha denunciati come coloro che l’avevano accolta in casa e poi l’avevano costretta a prostituirsi e a dare loro una parte dei soldi. Così almeno la giovane ha testimoniato anche nel corso della sua deposizione davanti al Collegio di giudici (presidente Piera Tassoni), benché tra molti non ricordo e reticenze rispetto a quanto denunciato alla polizia. "Quando quella ragazza – ha proseguito il nigeriano – è arrivata a casa mia, ho subito detto che non poteva stare con noi. Non era in regola, non aveva il permesso di soggiorno – ha aggiunto – quindi rappresentava un problema in caso di controlli". Ha ribadito più volte di averla conosciuta quando è arrivata nell’appartamento, insieme alla sua compagna e che poi "un giorno se n’è andata via, senza dire nulla". E ha continuato a negare di sapere che lei si prostituiva. Poi ha mostrato al Collegio un tesserino di iscrizione all’Associazione nigeriana Ferrara, per dimostrare che lui era tra coloro che aiutava i connazionali a inserirsi. Come traduttore. Tesserino che , però, come gli ha fatto notare la presidente del Collegio giudicante era scaduta da quattro anni. L’uomo ha avuto anche difficoltà ad ammettere di avere conosciuto l’attuale compagna sulla strada, a Bologna. "Ma da quando sta con me – ha aggiunto con qualche difficoltà – non si prostituisce più".

La denuncia. Resta il fatto che la vittima, una delle numerose ragazze che partono con la speranza di un lavoro (in questo caso di sarta) in Italia e che si ritrovano, dopo settimane di viaggio anche attraverso il deserto, a prostituirsi in strada, lo accusa di essere uno dei due ’sfruttatori’, insieme alla compagna. La vittima ha testimoniato nell’udienza precedente, quando dopo molti ’non ricordo’ aveva raccontato di essere stata "costretta a prostituirsi per pagare il debito di 26mila euro contratto in Nigeria". Il solito debito che ’matura’ quando ti viene permesso di partire: se poi non viene saldato a rimetterci sono i familiari che rimangono in Patria. La vittima in cerca di lavoro, poi, sbarca in Italia e di solito il ’lavoro’, è vendere il proprio corpo in strada. Come ha raccontatato anche la ragazza che ha vissuto per alcuni mesi con la coppia imputata. Proprio lei ha spiegato che i primi preservativi e abiti per prostituirsi le erano stati forniti dall’imputata. "A lei consegnavo quasi tutti i soldi che riuscivo a guadagnare – ha spiegato in aula – mi tenevo qualcosa per me, ma il resto serviva come pagamento del debito contratto in Nigeria per il viaggio". La giovane era sbarcata in Sicilia ad agosto del 2016, poi la prima tappa in Liguria e in seguito l’arrivo a Ferrara, dalla coppia di connazionali. Dopo essersi prostituita per alcuni mesi, la decisione di rivolgersi al Centro donne e giustizia di Ferrara e l’inizio delle indagini da parte della squadra mobile e il processo. Ma lei, ora trasferita in un’altra regione e cambiata vita, probabilmente, non voleva più avere a che fare con coloro che sono stati, per l’accusa, i suoi sfruttatori, incaricati di farle pagare il debito contratto con il suo Paese di origine, tanto da non volersi presentare in aulaE si è presentata solo dopo la richiesta di accompagnamento coatto. Si torna in aula il 28 novembre prossimo.