Infezioni respiratorie. Proteggere i neonati dagli effetti del virus

Come da indicazioni regionali è iniziata a Ferrara la seconda campagna di immunizzazione contro il Virus Respiratorio Sinciziale (Vrs), attraverso la somministrazione su base volontaria del Nirsevimab a tutti i nuovi nati nella stagione in cui c’è il maggior rischio di ammalarsi. Anche per la stagione 2025-2026, infatti, la Regione Emilia-Romagna ha previsto di offrire l’immunizzazione con Nirsevimab ai bambini che hanno un rischio più alto di sviluppare un’infezione respiratoria grave da VRS, ovvero: a tutti i nati tra il 1° agosto ‘25 e il 31 marzo ’26, cioè nel periodo di maggiore circolazione del virus; ai bambini a rischio (nati pretermine, o con patologie cardio-respiratorie, malformazioni congenite, immunodeficienze, ecc.) che li predispongono a sviluppare problemi respiratori. "La motivazione di queste scelte – ha messo in evidenza la dottoressa Agostina Solinas, direttrice della neonatologia e terapia intensiva neonatale del Sant’Anna - è di dare la priorità ai bambini che durante la stagione autunnale/invernale sono più piccoli ed appena nati e, quindi, a maggior rischio di sviluppare le forme più severe di bronchiolite. Generalmente i bambini più grandi infatti, anche in caso di infezione, manifestano sintomi minori". Il Nirsevimab è un anticorpo monoclonale a lunga emivita (6 mesi). Il farmaco è in grado, con una sola somministrazione intramuscolo, di proteggere i neonati-lattanti durante la stagione epidemica. "I risultati ottenuti lo scorso anno a livello locale e regionale – prosegue Solinas – sono stati infatti molto buoni, in linea con quanto riportato da studi scientifici nazionali ed europei, con riduzione significativa del rischio di sviluppare forme gravi di bronchiolite e la necessità di ricoveri ospedalieri". Analogamente alla scorsa stagione, nel Punto nascita di Cona dell’Azienda Ospedaliera di Ferrara, a partire dai giorni scorsi, prima della dimissione dall’ospedale viene effettuata la somministrazione intramuscolo del farmaco a tutti i nuovi nati.