"Infiltrazioni al cimitero e degrado in più aree Servono interventi"

Infiltrazioni e degrado nelle campate del cimitero. La segnalazione è del capogruppo di Uniti per Portomaggiore, Roberto Badolato (nella foto), che in un’interrogazione "facendosi portatore di segnalazioni dei cittadini", denuncia "la deficitaria situazione presente all’interno del cimitero del capoluogo". E spiega: "In più occasioni i cittadini hanno segnalato lo stato di degrado che caratterizza diverse aree del cimitero di via Mazzini senza vedere realizzato alcun miglioramento. Queste situazioni di degrado si trascinano da tempo senza soluzione, come si verifica ad esempio nei soffitti delle campate 76-74 oppure 83-84, con evidenti segni di infiltrazioni d’acqua, che hanno portato al distacco di parti di intonaco e ampie macchie di umidita, interessando addirittura la facciata degli stessi loculi". Non solo: "Situazioni di degrado si registrano anche in altri punti del cimitero, con soffitti delle campate ammalorati, impianti di illuminazione esterni ai loculi con fili penzolanti, cosi come i distacchi di parte di pavimentazioni che rendono difficoltoso e pericoloso l’accesso ai loculi dei propri cari defunti da parte dei cittadini. Situazioni che si trascinano da mesi e mesi e oggi vengono ancor più amplificate a causa delle forti precipitazioni di queste settimane, che ne hanno peggiorato ulteriormente lo stato, costringendo in alcuni casi gli stessi famigliari dei defunti a interventi per tamponare queste infiltrazioni ed evitare danni peggiori. Inoltre segnalazioni di necessità di interventi manutentivi arrivano anche da cittadini dei cimiteri delle frazioni". Badolato conclude chiedendo al sindaco Dario Bernardi "Se non intenda attivarsi nei confronti dei responsabili di riferimento, al fine di predisporre urgentemente gli interventi necessari al ripristino del dovuto decoro a questi luoghi, dando così risposta alle denunce dei cittadini".

Franco Vanini