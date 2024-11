Infiltrazioni alla caserma dei militari. La sistemazione costa 267mila euro

Il Comune di Codigoro, finalmente, provvede a rimettere a posto la facciata della caserma dei Carabinieri in via I Maggio che dimostra tutti gli "acciacchi" dei suoi quarant’anni di vita. Lo fa attraverso l’assunzione di un mutuo dalla Cassa Depositi e Prestiti di poco più di 250mila euro ai quali ne aggiunge altri 16mila euro di fondi comunali per complessivi 267mila euro di spese destinate alla manutenzione straordinaria della facciata. Il mutuo sarà rimborsato dall’amministrazione comunale in vent’anni, con rate semestrali. Già la scorsa estate tutti gli appartenenti all’Arma di stanza a Codigoro soffrirono moltissimo il caldo opprimente dell’estate a causa del malfunzionamento dell’impianto di climatizzazione, sul quale dopo qualche tempo intervenne il comune a sistemarlo. Adesso si è giunti a volere sistemare la facciata che a seguito della copertura di piastrelle rossastre, questi per effetto del tempo consentivano un ingresso dell’acqua piovana fra queste ed il muro. Danno acuito nei periodi più freddi poiché l’acqua entrata, gelava e aumentava lo spazio nel quale infiltrasi e creare l’ingresso di umidità con conseguenti fastidiose infiltrazioni che a volte si verificano anche da alcune finestre. La sistemazione della Caserma è fortemente auspicata dalla cittadinanza che vede nei Carabinieri della stazione codigorese un punto di riferimento per tantissime situazioni complicate e certi di un pronto intervento nel caso di bisogno. Non ultimo l’incendio dell’abitazione di Via Roma, che ha portato a dover cercare un nuovo alloggio alla famiglia che vi abitava, e nella confusione che si era creata ottimo è stato l’intervento e la gestione dei Carabinieri giunti sul posto. Altrettanto importanti sono gli annuali incontri che svolge il Comandate della stazione Giovanni Guagliumi nei locali di ritrovo e anche alla fine della messa, per spiegare agli anziani come difendersi dalla truffe e nel caso di dubbi di non aver paura di chiamare i Carabinieri per una verifica della situazione nella quale nonne e nonni si trovano ad affrontare. "La caserma è ovviamente di proprietà del comune – afferma il sindaco di Codigoro Alice Sabina Zanardi – è metterla nelle migliori condizioni per consentire ai nostri Carabinieri di vivere in uno stabile al passo coi tempi lo riteniamo un dovere".

cla. casta.