Infiltrazioni all’antica Pieve, ecco gli interventi

Un ulteriore tassello del programma di manutenzione straordinaria all’antica pieve di San Venanzio è stato recentemente completato. Nei giorni scorsi, infatti, lavori hanno interessato grondaie e pluviali, puliti, sistemati e rinnovati laddove necessario, per migliorare lo smaltimento dell’acqua piovana e proteggere da infiltrazioni lo storico edificio. Un’operazione, questa, successiva alla messa in sicurezza degli affreschi che adornano le facciate interne della chiesa romanica risalente al XIV secolo, attribuiti ad un seguace di Vitale da Bologna, artista della metà del 1300 che, nel periodo di costruzione della chiesa di San Venanzio, lavorò anche alla decorazione del catino absidale dell’Abbazia di Pomposa, a cui l’antica pieve di Saletta ha diversi rimandi.

L’intervento è stato realizzato dalla restauratrice di beni culturali Cinzia Bucchi, che si è occupata del consolidamento dei dipinti che si trovano nel lato sud della navata centrale, per preservarli dal degrado dovuto ad umidità di risalita e, soprattutto, ad infiltrazioni di acque meteoriche. Questo ha rappresentato un’opera necessaria e propedeutica ai successivi lavori programmati sull’antica pieve, autorizzati dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e la provincia Ferrara.

Alla prima fase che ha preso corpo, ne seguirà una seconda, volta a dotare l’edificio di necessari presidi impiantistici per migliorarne la fruibilità da parte dei visitatori, e al restauro degli affreschi ivi presenti. Il progetto, redatto dalla società Patrimonio Copparo su impulso dell’Amministrazione comunale di Copparo, è volto alla valorizzazione dell’antica pieve.