Infiltrazioni alle Gulinelli, trasferiti i bimbi

Si è tenuta ieri la riunione tecnica a cui hanno partecipato l’ufficio Scuola, le insegnanti e la coordinatrice pedagogica per individuare le modalità volte a garantire la ripresa delle attività educative dei bambini frequentanti il plesso Gulinelli, chiuso in attesa della riparazione della guaina che provoca l’infiltrazione d’acqua nel locale nell’edificio. "Nella stessa mattinata – spiegano dal Comune – sono stati effettuati anche i sopralluoghi alle altre strutture comunali e sono state raccolte le valutazioni dei Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione. Dal 1° marzo, dunque, le attività educative riprenderanno per i piccoli di 3 anni al ‘Gramsci’ e i bimbi di 4 e 5 anni al ‘Cadore’. Non sono previste modifiche per gli ingressi e le uscite, in particolare del nido, né per il servizio di refezione". Oggi verrà trasferito il materiale necessario. Il progetto, ieri, è stato illustrato ai rappresentanti dei genitori per condividerne linee e modalità: "Naturalmente – concludono dal Comune -, giunti alla fine dell’anno educativo si terrà conto di questa sospensione e non saranno addebitati i servizi non goduti". Il sindaco Fabrizio Pagnoni, nella giornata di martedì, ha spiegato che la presenza dell’infiltrazione era già nota e si è aggravata a causa delle abbondanti piogge di questi giorni. Per farvi fronte, i tecnici di Patrimonio avevano incontrato una decina di giorni fa la stessa ditta che a dicembre scorso era già intervenuta sulla parte bassa del tetto con il cestello. L’impresa – come spiegato dal Comune - aveva già individuato la necessità di eseguire i lavori sulla parte alta della copertura. Non appena il meteo lo consentirà, si potrà montare l’impalcatura ed eseguire l’intervento. Il ripristino della guaina però non potrà avvenire a scuola aperta, in quanto i locali di servizio, fondamentali per il funzionamento, si trovano proprio nel corridoio a cui si dovrà inibire il passaggio. Da qui, la decisione di chiudere temporaneamente la scuola, e le soluzioni alternative messe in campo ieri per garantire il servizio ai bambini. Della situazione si sono interessati anche i sindacati, pronti a chiedere al Comune di Copparo "chiarezza e certezze sulla situazione per la tutela e la sicurezza dei bambini – scrivono Sergio Guglielmini (Fp Cgil), Mariarosaria Rea (Cisl Fp) e Davide Covi (Uil Fpl) –. Meritano di poter avere a disposizione luoghi sicuri. Chiediamo inoltre che vengano date delle risposte certe in merito alla riapertura del servizio, affinché non ci siano aulteriori disagi per le famiglie".

Valerio Franzoni