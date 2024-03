"Infiltrazioni d’acqua al palasport. Con la pioggia tribune inagibili"

"Chiediamo che il sindaco si attivi immediatamente e con assoluta urgenza, anche attraverso le autorità competenti, per l’immediata risoluzione del problema, affinché il nostro palazzetto sia e torni ad essere il fiore all’occhiello della nostra provincia, vanto anche delle nostre scuole e delle associazioni sportive che vi gravitano attorno". E’ la richiesta del Centro Destra Civico, che denuncia la situazione critica in cui versa il palazzetto dello sport di Portomaggiore. E aggiungono Elisa Cavedagna e Alex Baricordi, consiglieri comunali della lista di opposizione: "Le infiltrazioni di acqua su tutto il perimetro dei muri sono copiose, tanto che, durante le piogge diventano inagibili gli spalti e occorrono tappeti per asciugare e contenitori per raccogliere l’acqua che entra. I muri trasudano acqua e il pavimento in più punti è danneggiato. Questa situazione non è accettabile, perché mette a rischio la salubrità degli ambienti, ambienti frequentati da minori e adolescenti. Inoltre la struttura è abitualmente utilizzata dalle nostre scuole che subiscono quindi un grande disagio. Come Centro Destra Civico abbiamo constatato con mano e di persona la situazione e monitoreremo ogni sviluppo affinché si intervenga con assoluta urgenza e in maniera definitiva". Un problema non drammatico, ma comunque inquietante, in considerazione del fatto che l’impianto sportivo è di recente costruzione, ricostruito sulle macerie di quello precedente, crollato sotto il peso di una nevicata nei primi anni duemila. Le infiltrazioni non sono certo un fulmine a ciel sereno per il Comune: "E’ un problema purtroppo noto da tempo – afferma il sindaco Dario Bernardi – tema di corrispondenza con la Provincia, che è l’ente proprietario dell’impianto sportivo, utilizzato dalle scuole e dalle società sportive. A fine 2022 la Provincia ha eseguito un primo intervento, sul lato che si affaccia sulle nuove scuole medie ed è stato risolutivo". Manca però l’altro lato, quello che guarda le tribune e il fronte strada, con infiltrazioni sulla parete e anche sui vani destinati a ripostiglio e a magazzino". Il primo cittadino rassicura: "Ribadisco, c’è stata una fitta corrispondenza con la Provincia, ci siamo parlati lo scorso mese di maggio e verso la fine dell’anno. Ci avevano detto che avrebbero provveduto entro il 2023, ma è slittato l’intervento per la solita carenza di fondi. Ho sollecitato di nuovo, vista l’urgenza di provvedere per impedire danni ancor più seri".

Franco Vanini