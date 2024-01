"Infiltrazioni di acqua dal soffitto dell’ospedale"

LAGOSANTO

"Si dice piove sul bagnato, purtroppo non è solo un proverbio, ma realtà, ogni volta che piove, infiltrazioni nell’ospedale di Valle Oppio". Torna a parlare della situazione del nosocomio, Cristian Bertarelli sindaco di Lagosanto, sempre in solitudine fra gli amministratori del basso ferrarese, "perché - precisa – il giorno dell’Epifania pioveva a dirotto e l’acqua copiosa cadeva dal soffitto del primo piano, nella piastra chirurgica dell’ospedale, mercoledì scorso la pioggia era meno intensa e sempre nello stesso posto il soffitto gocciolava". L’Ausl, dopo il guasto del 6 gennaio, in una nota aveva precisato che sarebbero state adottate soluzione definitive, ma evidentemente non sono ancora state risolte. "Dopo la mia denuncia sullo stato di scarsa manutenzione - riprende il primo cittadino di Lagosanto - credo sia stato fatto poco e non risolutivo. Inoltre attendiamo di conoscere il cronoprogramma per la prosecuzione dei lavori annunciati durante la conferenza di riapertura del pronto soccorso al Delta. Ripeto - conclude - se c’è un Ps ben organizzato, ma manca l’ospedale che dovrebbe accompagnarlo, significa penalizzare tutti i cittadini del basso ferrarese e portare all’ingolfamento di quello di Cona".

c.c.